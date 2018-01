¿Primarias o consenso?

¡Oposición baraja método para enfrentar a Maduro!

Para mañana la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciará los detalles para la celebración de las posibles elecciones primarias. Sin embargo, para Jesús Seguías, director de Datincorp, “la realización de elecciones primarias para escoger al candidato presidencial opositor es una idea suicida en este momento”; apostando por un consenso general. Según la encuestadora Hinterlaces, el 33% de los venezolanos apoyarían la candidatura presidencial del empresario Lorenzo Mendoza, en las venideras elecciones. Una evidencia de que la MUD no representa actualmente a todos los sectores que adversan al gobierno. Por ello, los analistas llaman a la MUD a zanjar las contradicciones internas “…por el bien del país, si no quieren recibir otra derrota y desaparecer para siempre del panorama político nacional”.

Lo ideal sería las Primarias

Para mañana miércoles 24 de enero, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciará los detalles para la celebración de las posibles elecciones primarias, según lo ha anunciado el diputado Henry Ramos Allup, aunque no está establecida la fecha para la escogencia del candidato unitario, puesto que se desconoce el cronograma oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios presidenciales. Los diversos precandidatos del sector opositor han indicado que el mejor sistema para escoger un abanderado unitario es por medio de unas elecciones primarias, ya que a través de ese método serían resueltas las diferencias que existen en lo interno de la oposición. Ramos Allup anunció que participaría en dicho proceso. A su vez, indicó que se encuentran puliendo los detalles para hacer las elecciones internas de la oposición. “Esas elecciones pueden realizarse en seis semanas, con eficiencia óptima. Todo aquel que quiera aspirar, que aspire y se cuente. Aquí no hay privilegiados, ni unidos, ni predestinados”, dijo el precandidato de AD. Para este año está pautado constitucionalmente el desarrollo de las elecciones presidenciales para tomar las riendas del Poder Ejecutivo en el período 2019-2025, sin embargo, el CNE, ni la Asamblea Nacional Constituyente han determinado la fecha del proceso electoral, pero ambos sectores del ámbito político nacional han anunciado su participación y sus posibles candidatos presidenciales.

Un candidato unitario

Para el dirigente político de la Causa R, Andrés Velázquez, la MUD debía realizar unas elecciones primarias para escoger no sólo al candidato presidencial sino “al líder de la Unidad Nacional”. Asimismo, su tolda política, La Causa R propuso su candidatura a los ciudadanos. Por su parte, Claudio Fermín, exalcalde del municipio Libertador de Caracas, anunció que se postularía como candidato presidencial, pero, “como activista unitario. Creo que el candidato presidencial debe ser un candidato unitario”. Expresó que somete su candidatura a consideración del país, e instó a los diversos sectores de la sociedad a participar en el proceso. El secretario general del Partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, asomó la probabilidad de que su hermano, Juan Pablo Guanipa se postule a las primarias opositoras. “Es muy probable, él es una de las personas que ha recuperado la dignidad de los venezolanos. Más allá de los nombres que se están presentando, hay liderazgos que están dispuestos a rescatar al pueblo”, indicó. Sin embargo, no todos los partidos que adversan al gobierno piensan en una candidatura unitaria como la única forma para vencer a Nicolás Maduro. En ese sentido, Henri Falcón, presidente de Avanzada Progresista (AP), afirmó que su organización política participaría en las elecciones presidenciales con su propio candidato. “Ese llamado a Primarias Presidenciales por quienes llamaron a la abstención y regalaron 308 alcaldías genera por lo menos suspicacia. Las condiciones no han cambiado. ¿Ahora son buenas las Elecciones? Irresponsables”, condenó el exgobernador. Sin embargo, Falcón no ha corroborado de manera directa si será él quien asuma la candidatura que represente al Partido Progresista.

En el Psuv hubo consenso

Muy diferente a lo que ocurre con la oposición venezolana, que aún no definen el método para escoger al candidato que enfrentará al actual presidente, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, las cosas están claras, y el que no esté de acuerdo, o agarra línea o se va. Y es que en el Psuv y en el Gran Polo Patriótico, el consenso se impuso para elegir a Nicolás Maduro como el candidato presidencial de la revolución para las elecciones de este año. En ese sentido, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, indicó que el presidente Nicolás Maduro buscará su reelección en los comicios presidenciales pautados para este 2018. El primer mandatario, ya ha expresado recientemente, a comienzos de este año, que participará en la contienda electoral y ha instado en reiteradas ocasiones a los ciudadanos a acompañarlo en la creación del Plan de la Patria 2019-2025.

Las Primarias una idea suicida

A pesar de que Las Primarias como método de escogencia del candidato opositor tiene mayor aceptación entre los partidos de la alianza. Jesús Seguías, director de Datincorp, aseguró que “La oposición no cuenta actualmente con líderes ni partidos, incluso los inhabilitados y los presos, lo suficientemente confiables para revertir la tendencia abstencionista que tanto daño le está haciendo a sus propósitos electorales. Está claro que la abstención, luego de que los venezolanos hayan participado masivamente en las elecciones parlamentarias de 2015, deviene no sólo del juego duro que ha desplegado el gobierno desde entonces, sino de los errores cometidos por la misma oposición”, señaló. La afirmación es parte del análisis prospectivo sobre la realidad política, realizado a la luz de los resultados del estudio efectuado por la encuestadora en todo el ámbito nacional a finales de 2017. Seguías indicó que la realización de elecciones primarias para escoger al candidato presidencial opositor es una idea suicida en este momento: “Eso sería una pérdida de tiempo y un escenario para los cuchillos largos. La convocatoria a unas primarias también revelaría que los dirigentes opositores están ensimismados en sus intereses personales y no actúan con sentido de nación. Los venezolanos no son tontos y lo perciben. Si todos tienen un alto nivel de rechazo en los venezolanos, entonces es contraproducente hacer unas primarias para ver quién de los rechazados es el mejor cuando, por el contrario, deberían trabajar con urgencia para neutralizar ese rechazo”. De acuerdo con la investigación de Datincorp, el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto del año pasado, aparece como el líder opositor más confiable; sin embargo, sólo tiene nueve puntos. Seguías aseveró que el resto de los virtuales aspirantes opositores no sobrepasan los dos puntos. “En un escenario más cerrado, con sólo los candidatos habilitados, los de más peso son Henry Ramos y Henri Falcón, pero ninguno supera los tres puntos”, añadió.

El consenso es la mejor opción

Por ello, el director de Datincorp vislumbra un escenario precario para la oposición, que gira en torno a la MUD, en caso de que las elecciones presidenciales se convoquen para el primer trimestre de 2018. Aseguró que revertir el rechazo es una tarea cuesta arriba para materializar en tan poco tiempo un resultado distinto. “Pareciera que a la oposición se le están reduciendo dramáticamente las opciones en esta hora en la que no sólo está en juego el destino de unos cuantos dirigentes o de partidos, sino de toda la nación. Quizás la opción más práctica y consistente sea que todos los actuales postulantes pongan sobre la mesa su renuncia temporal a sus aspiraciones y que, con sentido de políticos de nación, desprendidos de toda ambición personal, busquen un candidato de consenso que proyecte una buena imagen en el país y genere confianza para la superación de la crisis económica y de seguridad ciudadana. Esto es lo que más importa a 82% de los venezolanos y sería un excelente mensaje para restablecer la confianza”, subrayó. Señaló que no se puede desestimar otro aspecto significativo para los adversarios del presidente Nicolás Maduro: “Los electores opositores que se han marchado del país están haciendo mucho peso en la estructura de la votación opositora. Estamos hablando de más de 2 millones de votos en medio de un escenario electoral en el que la oposición nunca ha llegado a la barrera de los 8 millones de votos. Diríamos que la oposición ha tenido una merma de una cuarta parte mínimo de su votación natural”.

Mendoza lidera las encuestas

A pesar de no haber anunciado en ningún momento su entrada al mundo político, el presidente de empresas Polar, Lorenzo Mendoza, se perfila entre las opciones de los ciudadanos. El pasado 15 de enero un grupo de personas marcharon a la sede de La Polar, en los Cortijos, para entregar una carta donde le solicitaban de manera formal que aceptara la candidatura presidencial. Y es que el último estudio de la encuestadora Hinterlaces realizado entre el 22 de noviembre y el ocho de diciembre del año 2017, arrojó como resultado que el 33% de los venezolanos apoyarían la candidatura presidencial del empresario Lorenzo Mendoza, en las venideras elecciones.

Presidenciales sin fecha

Para muchos analistas, el gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente estarían esperando que la posición venezolana resuelva sus “asuntos internos” para escoger el método por medio del cual será seleccionado el candidato unitario que enfrentará a Maduro. Sin embargo, el diputado Luis Florido, negociador de la oposición venezolana en el proceso de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró a Efe que la fecha de las elecciones presidenciales que deben celebrarse este año en el país no ha sido acordada en la mesa de conversaciones en República Dominicana. “Sobre esa materia de fechas no hay todavía un acuerdo, entonces no me atrevería yo a decir hacia dónde está orientado eso”, dijo el legislador, que explicó que este punto no se ha decidido, entre otras razones, porque las partes difieren en el tiempo que pasaría desde la convocatoria y la celebración de las presidenciales”. Sentenció Florido.

Validar la tarjeta unitaria

Para el partido político de oposición Voluntad Popular, validar su tarjeta como lo ordenó la Constituyente “un nuevo obstáculo para la concreción de la democracia en el país”. Por ello, decidieron que no validaran su tarjeta los días 17 y 28 de enero para poder participar en las elecciones presidenciales de este año. Sin embargo, han propuesto a las demás organizaciones de la MUD y fuera de ella que son opositoras al gobierno, que se valide la tarjeta de la Unidad como símbolo de unión. El partido opositor alegó que no realizarán un trámite que ya se cumplió, es por ello que no validarán la tarjeta del partido. Expresando que “…Venezuela reclama de nosotros gestos de sacrificio y desprendimiento sinceros que antepongan el cambio que reclama nuestra gente a los intereses partidistas y personales”, escribió la tolda naranja en la red social. De igual forma, señaló que si el pueblo decide enfrentar al gobierno en las próximas elecciones presidenciales se necesitará la validación de la tarjeta unitaria como “herramienta de lucha con la convicción de quebrar al sistema y derrotar a la dictadura”. Sin embargo, dentro del llamado grupo de los cuatro (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo), los otros partidos insisten en validar su tarjeta, como ya lo ha anunciado Acción Democrática. Estos nudos que se forman dentro de la oposición cada vez que se avecina un evento electoral, es lo que los analistas llaman a desatar con urgencia, por el bien del país, si no quieren recibir otra derrota y desaparecer para siempre del panorama político nacional.