¡Con elecciones presidenciales!

Ante sanciones van elecciones

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela decretó este martes que las elecciones presidenciales deben realizarse este año antes del 30 de abril. La Constituyente debate “convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del 30 de abril tienen que haber elecciones presidenciales”, afirmó el constituyente Diosdado Cabello. Sin embargo Cabello, precisó que corresponde al Poder Electoral fijar la fecha pero que el decreto es “de obligatorio cumplimiento por todos los Poderes, según la Constitución”. “Aprobado por aclamación”, sentenció la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, tras la votación unánime de los chavistas que dio luz verde a esta resolución. Los comicios presidenciales estaban previstos para fin de año, pero analistas y opositores advertían que el gobierno los adelantaría para aprovechar la crisis de credibilidad y divisiones que sufre la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Cabello confirmó que Nicolás Maduro será el candidato del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “Nosotros no vamos a tener problema, tenemos un sólo candidato para continuar con la revolución”, manifestó, mientras el plenario coreaba: “Nicolás, Nicolás”. El asambleísta fundamentó la propuesta de adelantamiento del proceso electoral como respuesta a las sanciones impuestas contra Venezuela y varios de sus funcionarios por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, según él con el objetivo de “procurar el cambio de gobierno”. “Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones (…) Poderes imperiales y poderes fácticos han desatado una campaña sistemática y de odio contra Venezuela”, agregó el influyente dirigente chavista, desde la tribuna del hemiciclo parlamentario. Ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe responder a este decreto y organizar el proceso, que estaba previsto para los últimos meses del 2018.

Un mazazo contra las sanciones

El pasado lunes, la Unión Europea aprobó sanciones contra siete altos funcionarios venezolanos, entre ellos, Cabello, lo que el gobierno venezolano calificó de un “golpe al diálogo” que ha mantenido desde el 1 de diciembre con la MUD en República Dominicana. Al justificar su propuesta, Cabello también argumentó que la oposición se “retiró” del diálogo con “excusas fútiles”, dijo al referirse a la ausencia de la MUD en la cuarta ronda que estaba prevista para el pasado jueves, y a la cual faltó señalando que no iban a acudir cancilleres facilitadores. Y es que los cancilleres de la Unión Europea adoptaron formalmente una serie de sanciones individuales contra el propio Diosdado Cabello, número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado influyente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y el ministro del Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol. En la lista de sanciones europeas también figuran el Jefe del Servicio de Inteligencia (Sebin), Gustavo González, el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, así como el Fiscal General Tarek William Saab, quien sustituyó en el cargo a Luisa Ortega tras huir ésta del país al denunciar persecución política. El Bloque Europeo se suma así a Estados Unidos y Canadá en la imposición de sanciones. Entre los altos funcionarios señalados por ambos países norteamericanos, figura el propio presidente Maduro. Sin embargo, Diosdado precisó que la aprobación de unas elecciones presidenciales para abril de este año, es una respuesta contundente de que en Venezuela hay y habrá más “democracia”. Por lo que la acción de la asamblea plenipotencia venezolana constituye un “mazazo” a las 28 naciones europeas que desde el lunes pasado impusieron sanciones individuales a 7 importantes funcionarios del gobierno venezolano.

Un disparo al corazón del diálogo

Diosdado Cabello, también pidió al Ejecutivo Nacional que aplique sanciones en contra de la Unión Europea (UE), especialmente sobre España, en respuesta a las medidas que aplicó Europa en su contra y otros seis funcionarios venezolanos. “Solicitamos que aplique la reciprocidad de inmediato, sobre todo al gobierno de España y se apliquen todas las medidas que hay que tomar para rechazar estas acciones temerarias”, dijo Cabello durante una rueda de prensa. El oficialista aseguró que las sanciones de la UE no tienen fundamento jurídico. “Imagínense, a Tibisay Lucena la sancionan por hacer elecciones, fin de mundo. Yo creo que a mí me castigan por mi programa de televisión”, señaló el dirigente. Resaltó que las medidas van en contra de las conversaciones que el gobierno y la oposición venezolana realizan en República Dominicana. “Es un disparo directo al corazón del diálogo (…) Son las instrucciones que el imperialismo le ha dado a la UE especialmente a España”. Sobre la congelación de bienes a los funcionarios, el dirigente aseguró que no tiene cuentas bancarias en el extranjero. “Reto a quien quiera a que busquen un céntimo mío en cualquier lugar del mundo”, dijo Cabello. “Las sanciones de la Unión Europea no son personales, son contra todo el país. Nos quieren aislar (…) Estos inmorales dicen que Venezuela viola los Derechos Humanos cuando ellos crean crisis en todo el Medio Oriente, ¿Cuál es el sentido de estas sanciones? Es un sentido completamente político. No tiene nada que ver con lo legal, con lo jurídico. Esto es contra un país que se quiere levantar, pero que no lo dejan”, añadió. Cabello reiteró que estas acciones son provocadas por la ineptitud de la oposición “que va a pedir ayuda al extranjero porque no pueden hacer nada por ellos mismos”. “Esto no incentiva al diálogo. Esto le pone una bomba al diálogo”, aseveró. Resaltó que las sanciones afectarán a todo el país y que se emiten en estos momentos para perjudicar el diálogo que tiene la oposición con el gobierno. También destacó que las sanciones perjudicarán más a la oposición que al oficialismo.

Un ataque a los Poderes Públicos

Por su parte, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, rechazó las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) a siete altos funcionarios del gobierno venezolano, en cuya lista figura su nombre, considerando que estas sanciones son un mecanismo de intervención de los asuntos internos de los países y un mecanismo de chantaje y que tiene repercusiones que van más allá de las individualidades aludidas, “rechazamos esta nueva acción que violenta la nueva soberanía de nuestro país”, expresó. Asimismo, apuntó que “bajo el disfraz de las sanciones individuales se está atacando a los Poderes Públicos venezolanos y pretenden dictar desde el exterior la forma en que deben conducirse las instituciones venezolanas y sus máximos representantes. Calificamos estas sanciones como un acto anacrónico y neocolonial que recuerda los peores momentos de la guerra fría que dividió al mundo”. Saab exigió a la UE que “desista” de este tipo de intervenciones “hostiles que enturbian los esfuerzos del pueblo venezolano de resolver en paz y por la vía electoral sus diferencias, hacemos un llamado al pueblo a seguir construyendo caminos para el diálogo y la resolución pacífica y democrática de los conflictos”.

Un incentivo para lograr un acuerdo

Sin embargo, el Ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, subrayó ayer que las sanciones aprobadas por la Unión Europea (UE) contra los siete altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro por la “represión” en Venezuela, son “un incentivo para ayudar a la negociación” y la decisión “puede ser reversible”. “Siempre hemos concebido las sanciones como un incentivo para ayudar a la negociación, por lo tanto, es una decisión que puede ser reversible o suspendible, en cuanto se constate que hay avances en la negociación”, dijo Dastis. El canciller también apuntó que las sanciones no afectan el patrimonio de Venezuela, ni sus recursos, ni sus cuentas, sino que implican la congelación de activos que los funcionarios del gobierno tengan en Europa y la prohibición de entrar en territorio comunitario de 28 naciones. Los embajadores de los Estados miembros de la UE lograron un “acuerdo político” para someter a medidas restrictivas a una “lista” de siete altos cargos venezolanos, una decisión que fue ratificada ayer por los ministros europeos. Dastis afirmó sobre si se han producido avances en la negociación que “hasta el momento no parece ser el caso”. Las sanciones están ya acordadas y se suman a las impuestas en noviembre, un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la “represión interna” en Venezuela. Gobierno y oposición informaron que fijaran una nueva fecha para continuar las rondas de diálogo en República Dominicana que comenzaron en diciembre pasado.

Van 40 sancionados

Al menos cuarenta venezolanos que ocupan los más altos cargos públicos del país, incluyendo al Jefe de Estado, Nicolás Maduro, han sido sancionados por parte de otros gobiernos en los últimos dos años, por lo que la élite del gobierno ha denunciado que con las sanciones europeas, norteamericanas y canadienses, se pretende “aislar a Venezuela del concierto internacional”. Pero los analistas aseguran que las sanciones “individuales” buscan “encerrar” personal y financieramente a los funcionarios sancionados, al no sólo congelarle los fondos, cuentas y propiedades en los EEUU, Canadá y la Unión Europea, castigando a personas, bancos, empresas o gobiernos que tengan relación personal o comercial con ellos, sino también, restringirle el paso por el mundo, sabiendo que para ir a continentes como Asia o África, la mayoría de las líneas aéreas hacen escalas en aeropuertos europeos. Sin embargo, un dato importante sería Suiza, país europeo que no forma parte de la comunidad europea de naciones, por lo que las sanciones contra los funcionarios venezolanos adoptadas por los cancilleres del viejo continente no tendrían efecto.

A la orden de la candidatura

Ayer, el presidente Nicolás Maduro, ratificó que se encuentra a la orden de la candidatura presidencial “Si el Psuv, si las fuerzas del Gran Polo Patriótico, si la clase obrera, la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la Patria, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial”, expuso Maduro. “Venezuela le dice al mundo: ante más sanciones, más elecciones, más democracia, más pueblo”, expresó el Ejecutivo sobre el proceso electoral. Por otra parte, invitó a la coalición opositora a no abstenerse de participar en los Comicios.

“Los esperamos, a Ramos Allup le digo vístete, lánzate a las elecciones. Estoy seguro, tengo fe absoluta en la fuerza del pueblo, estoy seguro de que nos espera una gran victoria popular”, expresó advirtiendo que responderá con sanciones a los países europeos.