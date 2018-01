Sucre ocupó tercer lugar en Torneo Nacional de Clubes de Fútbol “Evolución”

La selección masculina Sub 13 del estado Sucre, se quedó con la tercera posición del Campeonato Nacional de Clubes “Evolución” | FOTO: Martín Coronado

Tras derrotar al Centro Español del estado Monagas

El pasado lunes 22 de enero, el equipo masculino Sub 13 del estado Sucre, representado por la Academia de Fútbol Nueva Cádiz, ocupó el segundo puesto de su grupo y el tercer escalafón en la clasificación general correspondiente al Torneo Nacional de Fútbol “Evolución” que se realizó en el complejo deportivo Sport Park del sector Naguanagua del estado Carabobo, mientras que las femeninas en las categorías Sub 14 y Sub 16 no tuvieron suerte en sus compromisos.

Cabe destacar el excelente trabajo que viene realizando la Asociación de Fútbol del estado Sucre con el Prof. Pedro Guevara a la cabeza, quien siempre ha prestado su incondicional apoyo a los clubes adscritos a la Asociación en pro del desarrollo y masificación del fútbol menor en el estado Sucre y al fútbol en general, con esta actuación de los pequeños gigantes queda demostrado el trabajo que viene desarrollando la Asociación en todos los 15 municipios del estado Sucre.

La delegación sucrense estará arribando en las próximas horas a la capital sucrense después de esta maravillosa actuación en tierras carabobeñas, donde ocupó la tercera casilla de manera general detrás Petare FC y Alcasa del estado Bolívar, la plantilla será recibida por sus familiares, amigos y toda la población del estado Sucre luego de esta hazaña de haber ocupado el tercer lugar en tan importante justa deportiva nacional.