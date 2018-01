El que a hierro mata, no mata la esperanza

Ramón Ochoa*

La realidad nos agobia. Escasez e hiperinflación, inseguridad e impunidad hacen que la palabra crisis se quede corta, sea insuficiente para describir la situación que impera en el país. El pranato que ejerce el poder, y principal responsable de lo que sucede, se niega a reconocer la gravedad de la realidad. Incluso, la utiliza para exacerbar el control de las personas por medio del hambre, lo que algunos han llamado “control biopolítico”. Los acontecimientos de las últimas semanas han terminado por mostrar la cara cruel, asesina y despiadada de una dictadura militarista aferrada al poder.

Para agravar estos agobios, muchas personas que desean el cambio político califican a la dirigencia opositora como errática, desarticulada e ineficaz. Y entonces llegan a la conclusión de que no hay salida, de que debemos calárnosla, que lo que queda es sobrevivir. Por supuesto que hay que sobrevivir, pero sin resignarse y mucho menos entregarse. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de participar activamente en la construcción de una salida para este desastre.

El 23 de enero de 1958 se derrotó a la dictadura de entonces y se puso en fuga al dictador porque los ciudadanos se organizaron y concertaron sus acciones políticas por encima de las diferencias y de los intereses particulares. La apatía, la desunión y la antipolítica favorecen la permanencia de la dictadura. Debemos exigirle a la dirigencia opositora que se active y promueva la elaboración de un plan, flexible, que contenga los lineamientos estratégicos de las acciones para crear las condiciones dirigidas a favorecer el cambio político. No será cosa de un día ni de dos, pero lo que no podemos hacer es tirar la toalla.

La acción política eficaz debe articular diferentes tácticas dentro de una estrategia; no es asunto de un “outsider” como solución, o calle sin retorno como claman algunos, ni saqueos espontáneos y oportunistas. La salida es política y debemos construirla entre todos. Necesitamos dirección, una brújula y fósforos y linternas, mientras marchamos hacia el final del túnel. Me rehúso a vivir en el túnel.

En los últimos días he reparado en que la gente en la calle, supermercados, autobuses, etc., recurre a ciertos refranes para referirse a la realidad opresiva: Todo tiene su final, nada dura para siempre; A cada cochino le llega su sábado; El que la hace la paga. Podemos esperar para que la justicia aparezca o trabajar para que se haga justicia. Si no hay justicia para el pueblo, que el gobierno no tenga paz.

* Prof. (jubilado) Dpto. Psicología e Investigación Educativa, UDO-Sucre