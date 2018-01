Viejitos están casados de mendigar su dinero en el banco Bicentenario

Las personas tienen que dormir en cartones fuera de la sede del banco Bicentenario en la calle Santa Rosa FOTO: Joanne González

Joanne González

Cumaná

Personas de la tercera edad protestaron frente a la sucursal del banco Bicentenario, ubicado en la calle Santa Rosa de Cumaná. Hombres y mujeres pernotan toda la noche frente a las instalaciones de esta entidad bancaria para tratar de sacar sus reales.

“12 veces he ido al banco y no he podido sacar ni un bolívar. El pasado jueves, cuando faltaban cuatro personas para que me atendieran, se terminó el dinero”, así lo señaló Martín Rivero.

Agregó: “Necesitamos que nos paguen el dinero completo. Tenemos que ir todos los días a retirar efectivo 200.000 bolívares, así nunca se va a terminar las colas”.

Asimismo, Flor Astudillo, afirmó que más de 15 días lleva tratando de cobrar su dinero y a pesar de hacer una larga cola desde la madrugada, no ha logrado su objetivo. Queremos una respuesta satisfactoria, ya que hay abuelos y ancianos que se desmañan mientras esperan por sus centavos.

“Los trabajadores del banco les dicen a las personas que no hay dinero, pasen otro día y cuando regresan, vuelven a decirle lo mismo. No es justo que mientras el personal del banco está en sus oficinas con aire acondicionado, las personas están agarrando sol y trasnochados”, subrayó Astudillo.

Por otra parte, Jennifer Urrieta, indicó que tiene una cuenta de ahorro en el Bicentenario y no puede comprar comida por falta de una tarjeta de débito. Me dicen en el banco que deben atender primero a todas las personas que van a cobrar los 500 mil.

“Mi hijo me quiere enviar un dinero a mi cuenta y no tengo cómo comprar alimento por la falta del plástico para que me den mi tarjeta de débito”, dijo Urrieta.

Además, José Coba, hizo un llamado al gobernador Edwin Rojas para que interceda ante las autoridades regionales y nacionales de esta institución financiera. “No se burlen de nuestra situación, porque Dios los puede castigar”.

“Queremos que el Gobernador nos dé la cara, así como lo apoyamos, necesitamos que él nos apoye también”, cerró Coba.