El derrumbe del bolívar…

En febrero de 2014, cuando el gobierno devaluaba por quinta vez el bolívar en época de revolución, argumentó que la medida no era una disminución del valor de la moneda nacional y por ende de su valor adquisitivo, sino que se trataba de un “ajuste con relación al tipo de cambio oficial” que estaba muy barato, estimulando los negocios ilegales y la reventa de dólares en el mercado negro, que precisamente ese “ajuste” era para eliminar ese mercado paralelo que rige los costos de reposición de mercancías en nuestra economía. La distorsión nunca se corrigió, pues el dólar callejero sigue reinando encareciendo cada día más la vida del venezolano. En diversas oportunidades, el gobierno ha sostenido que en el país la situación económica no es como la pintan los medios, o como algunas personas en la calle, que a su juicio son “guarimberos” pagados por la oposición para perjudicar el modelo económico de inclusión que impulsa el gobierno. Alegando que los altos precios sólo se ven en el mercado “capitalista” en donde la especulación y el boicot hacen aumentar y escasear los alimentos. Sin embargo, el peor enemigo que ha tenido la administración de Chávez y ahora la de Maduro en materia económica, han sido las estadísticas que publica el Banco Central de Venezuela que distan mucho de las matemáticas y los números que se llevan en los libros del Ministerio de Finanzas. Para hacer un análisis demostrativo de como el Bolívar ha perdido poder de compra en el país, tomaremos como base el billete de mayor denominación que circula en Venezuela y cuánto se puede comprar con éste en la actualidad. Dejando al descubierto que el ingreso del venezolano va perdiendo la carrera con el incremento anual de los precios de los bienes y servicios. Comencemos con un simple ejercicio, en el año 2007, tener 100 bolívares en la cartera todavía era plata. Un ama de casa podía comprar por ejemplo un pollo, o un kilo de carne, un paquete de arroz, aceite, pasta, margarina, un cartón de huevos, atún en lata, jugo, hortalizas y frutas. En la actualidad, el billete de mayor denominación 100 mil bolívares no alcanza para comprar un kilo de cebolla. ¿Pero sólo la revolución es responsable del derrumbe del Bolívar? 36 días pasó en profunda angustia el presidente Luis Herreras Campins. Le había tocado una de las más difíciles decisiones de la historia cambiaria del país: devaluar el bolívar. Lo que significó un franco deterioro de su imagen, pero la suerte estaba echada un 28 de marzo de 1983, el hombre de los “torontos” y los refranes criollos, firmaba los decretos finales del régimen de cambio diferencial. El criterio del presidente del Banco Central Leopoldo Díaz Bruzual se había impuesto sobre el del ministro de Finanzas Arturo Sosa. El bolívar debía ser sacrificado, devaluado para salvar al país de un colapso total, al estar en moratoria de pago con los acreedores extranjeros y perder la confiabilidad de los bonos de la deuda pública que ya no valía medio. Muchos colocan a este episodio como el epicentro de la caída de nuestro signo monetario. Sin embargo, la caída del bolívar se remonta mucho tiempo atrás. Antes de 1929, el bolívar y el dólar valían lo mismo y existía libre distribución y conversión de la divisa extranjera. Fue en ese año cuando se produce la primera caída del bolívar durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. Como consecuencia, se fijó el valor 3,19 bolívares por dólar. A finales del Gobierno de Eleazar López Contreras en 1941, el bolívar vuelve a caer y se establece en 3,35 bolívares por dólar. Durante el Gobierno del General Marcos Pérez Jiménez 1953 – 1957, la paridad cambiaria se mantiene constante en 3,35 bolívares por dólar. Durante el segundo gobierno de Rómulo Betancourt, en 1961 se establece el Primer Control de Cambio y se devalúa el bolívar en Bs. 4,30 por dólar, cifra que caracterizó al signo monetario durante un período de gran bonanza económica que se extendió hasta finales de los años 70 cuando en el gobierno de Carlos Andrés Pérez se impuso el “ta barato dame dos” muy famoso en Miami. Aunque Hugo Chávez hizo una reconversión monetaria en el 2008, el control de cambio impuesto desde 2003, constituyó micro devaluaciones del bolívar que produjo que su “Bolívar Fuerte” fuese perdiendo terreno frente a la divisa norteamericana. Con Maduro se adoptó la misma política de Luis Herrera, un sistema de Cambios Diferenciales muy parecido al propuesto por Díaz Bruzual, que terminó por pulverizar al Bolívar Fuerte de Chávez y enterrar el valor de la moneda nacional al regresarla a los tres ceros que el comandante había eliminado desde el 2008. En la derrumbe del bolívar muchos gobiernos han sido responsables, la renta petrolera ha sido cómplice importante. Quizás sería oportuno recordar el consejo dado por Renny Ottolina el 31 de diciembre de 1973, quien aseguró que nuestra moneda nunca ha debido llevar el nombre de Simón Bolívar, pues no podía equipararse el valor de nuestro Libertador con un dinero que se seguirá devaluando. “Nadie en el mundo entero piensa en Simón Bolívar, en la equivalencia en dólares de esa moneda” En la caída del bolívar ha sido responsable la Cuarta, pero también la Quinta ha contribuido en su derrumbe al no poder soportar una hiperinflación jamás vista en la historia económica de esta nación…

