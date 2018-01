Paulinho: “Si no fuera por Scolari no sé si estaría en el Barcelona”

“Si hubiera ido del Tottenham a otro club europeo, hoy podría no estar en el Barcelona”, expresó el jugador

El mediocampista brasileño destacó que el entrenador rescató su carrera y su confianza

El brasileño Paulinho cree que es futbolista del Barcelona gracias al exentrenador de la selección de su país Luiz Felipe Scolari, porque considera que el técnico “rescató” su carrera cuando pidió su contratación como entrenador del Guangzhou de China.

“Si no fuera por él, no sé si estaría en el Barcelona”, sostuvo el futbolista del Barcelona en una entrevista publicada por el portal Esporte Uol de Brasil.

El mediocampista brasileño, de 29 años, destacó que Scolari “rescató” su carrera y su confianza “cuando hacía seis meses que no jugaba”.

“Felipao -como le dicen al entrenador en Brasil- me rescató y reconquisté la confianza que había perdido los últimos meses que estuve en el Tottenham”, puntualizó.

“Él estaba en China y yo en Inglaterra. Fui al Guangzhou, donde él pidió que me contrataran. Si hubiera ido del Tottenham a otro club europeo, hoy podría no estar en el Barcelona”, añadió el jugador.

Asimismo, el brasileño, expresó que en ningún momento se sintió afectado por las críticas de los aficionados del club español cuando fue fichado. Muchos hinchas manifestaron su desconfianza debido al coste del fichaje -40 millones de euros (pocos más de 45,5 millones de dólares)- por un jugador que venía del fútbol chino y cuyo paso por la Liga inglesa no había sido exitoso.

“En ningún momento me sentí abatido porque ese no es mi perfil. (.) No culpo a los aficionados, porque yo estaba en la selección, pero no veían cómo estaba jugando en el fútbol chino”, afirmó. “Después de mi debut y de dos partidos siguientes, yo no existía ese cuestionamiento”, completó.

Asimismo, Paulinho consideró que tanto Lionel Messi como Neymar son “dos jugadores de cualidades fantásticas” y expresó que le gustaría que su compatriota se convierta alguna vez en el mejor del mundo.

“Los dos tienen velocidad, definen muy bien, buscan el gol siempre. Quisiera que Neymar llegue a ser el mejor del mundo porque es un jugador diferente, una estrella, un crack, y tiene todo para conseguir ese premio”, explicó.

Sobre la reciente contratación del Barcelona del también brasileño Philippe Coutinho, el volante dijo que su compañero en la selección sudamericana “está muy feliz”, aunque aclaró que conversó poco con el ex jugador del Liverpool de Inglaterra.

“Puedo decir es que fue una gran decisión y que va a ser muy feliz. Primero por el potencial que tiene, y segundo por la gran persona que es”, apuntó a DPA.