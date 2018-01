Reflexiones de un ciudadano activo… 

Fernando Luis Morgado Graterol

Coordinador A.C. Sucre Posible

Aún el mundo no termina de digerir la magnitud de la crisis que sufre Venezuela, crisis que nos empobrece aceleradamente no sólo en lo económico, sino como seres humanos. No es igual que le cuenten a un europeo nuestras calamidades, que vivirlas a diario. No es lo mismo ver las conmovedoras fotografías de los niñitos desnutridos de algún país africano, que verlos de cerca, tocarlos y oler su miseria…

Así pasa en nuestro pobre país petrolero; sufrimos a diario el tener que padecer enfermedades como el Paludismo, ya erradicada en todas partes del mundo, olemos a diario la pobreza… compatriotas comiendo de la basura, una población de flacuchentos por falta de alimentos balanceados. Padecemos a diario el flagelo de la delincuencia impune, muchas veces socia de quienes deberían protegernos. Somos vejados por quienes ostentan el poder, secuestrando las instituciones públicas. Nos degradan al tener que vivir y transitar por ciudades inmundas, sin semáforos, ni señalizaciones, ni aceras libres para los peatones, con servicios públicos colapsados. Así a fuego lento, han destruido lo que alguna vez fue un país en vías de desarrollo.

Ya en el mundo no somos noticia por haber descubierto la cura de la lepra, ni haber inventado el bisturí de diamante, ni tener a los mejores profesionales petroleros del planeta, ni por tener a compatriotas en la NASA, ni por el salto de agua más alto del mundo.

Hoy somos señalados por tener la inflación más elevada, la economía con el peor desempeño, con escasez similar a un país en guerra. Nos señalan de tener un narco gobierno. Nos conocen por la alta deserción en todas las áreas de la educación, desde alumnos hasta maestros y profesores.

Hoy nos ven como un país de emigrantes, que en los próximos meses tendrá el 20% de su población huyendo de las atrocidades del régimen socialista encabezado por Nicolás Maduro. Un régimen que convoca y desconvoca a elecciones cuando le da la gana; que cercena el derecho a los ciudadanos a revocar a sus autoridades; que viola la ley electoral a su antojo; que roba fincas, industrias y comercios a punta de pistola. Un régimen despreciable que condiciona la ayuda a enfermos con cáncer, a la presentación del carnet de la patria. “Si no lo tienes, no te ayudamos y te mueres”

Pero como ya dije, a pesar de las noticias que corren por el mundo; no es lo mismo leerlo que vivirlo.

Hace pocas horas la ilegal e inconstitucional ANC, anunció elecciones presidenciales dentro del primer cuatrimestre del año en curso, pero nada se dice de un CNE autónomo e independiente, pretenden que subamos de nuevo al cadalso, con los mismos vicios, las mismas trampas, y el mismo ventajismo; con esta decisión se demuestra que el diálogo no era más que una farsa por parte del régimen. Tristemente es probable que veamos a algunas organizaciones políticas, apurarse a competir por un “honroso segundo lugar”. Poco les importará la gravísima denuncia de la empresa Smartmatic, sobre la manipulación que el régimen siempre hace con los resultados electorales.

Si los sátrapas rojos no aceptan un CNE transparente para contarnos sin ventajismo, acudir a dicha convocatoria es inaceptable. Ya lo alertan los cancilleres de todos los países que se preocupan por la vigencia de la democracia en el mundo.

Sí queremos elegir, pero en condiciones de transparencia y legalidad, donde los resultados sean la verdadera expresión de los ciudadanos.

Si Maduro no lo permite, el deterioro se tornará insostenible, no habrán ni aumentos, ni bonos especiales que resuelvan la crisis. Ni siquiera habrá empresas que expropiar, porque todas habrán desaparecido; y será inminente la implosión social que no queremos. Ante esa posibilidad cierta, todos perderíamos…