Si se humillare mi  pueblo

Eleazar Bruzual

En Venezuela, como en cualquier otra parte, el ser humano requiere llenar algunos requisitos de subsistencia para sobrevivir; ¿será posible cubrir las alternativas que traigan un poco de felicidad a cada venezolano? Sí, es posible, pero los intentos para conseguir tal logro están dadas por dos condiciones indispensables: comunión con Dios primero, y vocación de servicio desinteresado después. Comer balanceadamente, beber los líquidos indispensables, vestir para cumplir las normas de urbanidad y salud, tener casa y los servicios indispensables, sentir la proximidad de la familia unida; en fin cumplir a cabalidad el ciclo vital: nacer, crecer, reproducirse, morir; pero también ser útil a sí mismo y a su pueblo; dar más de uno mismo y recibir de otros, respetar y que lo respeten; llenar en fin las aspiraciones factibles con nuestro propio esfuerzo y de la sociedad; cosas que son posibles con buenos administradores, justos y crédulos, por los cuales puedan bajar bendiciones de lo alto, en armonía con una buena relación con Dios. Si comparamos un país europeo con el nuestro, en superficie territorial y habitantes, nos daríamos cuenta de lo poco que somos para lo mucho que no disfrutamos. Francia, por ejemplo, tiene una superficie territorial de 551.602 kilómetros cuadrados y cerca de 85 millones de habitantes; Venezuela tiene casi el doble en extensión territorial: 912.050 kilómetros cuadrados, y apenas una población de 30 millones de habitantes; es decir, no llega a la mitad de la población de Francia. Luego surgen las preguntas: ¿por qué existe pobreza en un sector amplio de la sociedad, en un país con riquezas minerales abundantes, con sobrada extensión territorial y relativa poca gente para ese usufructo? La respuesta salta a la vista: existen muchísimos tontos sin Dios entre pocos avispados (sin Dios también), que hace que unos tengan de todo y otros tengan migajas en el desarrollo de la sociedad. Pasar hambre ante la comida ofrecida en venta es frecuente por culpa de la mala distribución de la riqueza; pasar trabajo en una barraca sin agua ni luz es común, por culpa de la incapacidad de los guías; mendigar un empleo es usual por el fracaso de la planificación económica; es así, porque si Dios no cuidase el conglomerado, vano es el empeño de los hombres. No importa como se llame el sistema que gobierne, no podrán cumplir con dar felicidad al colectivo, si previamente no hay comunión con Dios. Con relación a esto hay promesa del creador: (2Cr 7:14) “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.