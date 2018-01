La política está enferma. Y también los políticos

Al Papa Francisco, al parecer, le gusta la polémica. Y es que en su reciente visita al Perú aseguró que la política en Latinoamérica sufre una “gran decadencia y corrupción”. Francisco, a quien se le ha acusado de tener un lado comunista, y ser anticapitalista, añadió frente a los obispos peruanos, que los políticos latinoamericanos se perdieron “buscando un camino hacia la Patria Grande y de golpe cruzamos hacia un capitalismo liberal inhumano que hace daño a la gente”. Dando a entender que las riquezas y el dinero han corrompido a todos los políticos de la región sin que se pueda salvar uno sólo que no haya caído en los tentáculos de la corrupción desde México hasta la Argentina. Francisco puso como ejemplo el caso de la constructora brasileña Odebrecht, en el que han estado implicados gobiernos de varios países de Latinoamérica y aseguró que “es sólo una parte chiquita y de putrefacción de la política”. “Creo que la política está en crisis, muy en crisis en América Latina por corrupción” y que sólo se entiende el “lenguaje de la corrupción”, citando además los paraísos fiscales que esconden el dinero que le roban “a los pueblos para matarlos de hambre”. Y es que las palabras del Vicario de Cristo, seguramente dolieron a muchos, alertaron a otros, e inclusive generaron reacciones muy fuertes entre aquellos que le acusan de hablar de “acumulación grosera de riquezas, de corrupción y de enfermedad moral dentro de la política, cuando el Estado Vaticano, siendo un gobierno que se rige por principios políticos se mueve con base a intereses y no dogmas morales. Aquellos que le critican que mientras él habla de los pobres del mundo, la Iglesia Católica posee riquezas incalculables dentro de las paredes del Vaticano y no dona nada a los pobres del mundo. Sin embargo, era obvia esta reacción de quienes le adversan, sin detenerse a pensar, que la Iglesia Católica es la institución que más ayuda da a los necesitados del mundo, teniendo orfanatos, hospitales, escuelas, geriátricos, escuelas granjas y centros de rehabilitación para adictos. A Francisco lo acusan de apoyar a las dictaduras argentinas y cubanas, e incluso, muchos han asegurado que pidió tiempo y diálogo con el gobierno venezolano, asumiendo que el mecanismo de negociación no había tenido éxito en el país porque la “oposición estaba dividida” ¿Dijo una mentira el Papa? Lo cierto es, que Francisco ha soltado esa perla en Latinoamérica sin sacar a nadie del saco. ¡Todos son unos corruptos! Sin distinguir gobiernos de izquierda o de derecha, sin precisar si son revolucionarios o contrarrevolucionarios, antiimperialistas o capitalistas. “La política latinoamericana está podrida y enferma”. El Papa haciendo una diferencia sustancial entre lo que el cristianismo considera un pecador y un corrupto, ha aseverado que dentro de la primera categoría entra toda la raza humana, pero que Dios ama al pecador, pero aborrece al corrupto. En ese orden, Francisco señaló que de los pecadores no es necesario hablar demasiado, “ya que todos los somos, nos conocemos desde dentro y sabemos qué cosa es un pecador y si alguno de nosotros no se siente así, que vaya a la consulta de un médico espiritual”. Pero de los corruptos, señaló que se debe hablar mucho, pues “…esas personas, poco a poco han roto esa relación con Dios y dicen: ‘nosotros no necesitamos a ese patrón, que no venga a molestarnos”. Esos son los corruptos, aquellos que eran pecadores como todos nosotros, pero han dado un paso adelante, se han consolidado en el pecado creyendo autosuficiente y poderosos aún más que el Creador”. Para el Pontífice, un ejemplo claro de corrupción fue Judas, quien de pecador, avaro y envidioso de la figura de Jesús, acabó en la corrupción, tanto económica, como moral”. Lamentablemente dijo Francisco, “el mundo está lleno de corruptos, hombres y mujeres que sólo piensan en sí mismo, que no les importa el dolor ajeno, que un niño pase hambre, o que su vecino se muera, mientras él o ella, viva con la suficiencia y seguridad que el dinero en apariencia les brinda”. “El corrupto se ha olvidado de Dios, roba, mata, fornica, son grandes desmemoriados, inconscientes que han sacado de su corazón el amor con que Dios ha creado su viña, convirtiéndose en adoradores de sí mismos, llevando también a pueblos enteros a hacerlo, renegando la existencia de Dios”. Por ello, para el heredero de Pedro, la corrupción política que afecta a Latinoamérica y el mundo, representa al Anticristo en la tierra y los corruptos, sus hijos, los verdaderos ejecutores del mal, por el cual la humanidad se ha llenado de maldad y el planeta sufre las consecuencias de estas nefastas acciones. Francisco, como buen pastor y consecuente con la vida sencilla que ha llevado, ha comenzado a alertar al mundo, que mientras las cifras de nuevos ricos crece saqueando las arcas públicas, la humanidad que siendo pecadora, pero aún no es corrupta, debe rechazar enérgicamente estas prácticas, pues la insensibilidad que producen las groseras acumulación de riquezas, cada día hacen más inhumano el planeta donde habitamos. Pues a criterio del líder católico, los corruptos son hijos del diablo, y la única misión de éste, es acabar con el mundo y por supuesto con la raza humana, ahogada en su propia maldad…

