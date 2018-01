POLÍTICA Y CRIMINOLOGÍA

Desde el silencio de sus tumbas escribirán su historia

La historia de aquellos que la cambiaron para que no quede impune en las hojas blancas del olvido, es necesario encender una luz que nos permita iluminar el camino de regreso de esos muertos que desde el silencio de sus tumbas escribirán su historia.

Los acontecimientos ocurridos en El Junquito con la muerte de Oscar Pérez obligan a escribir sobre el Genocidio y la construcción social de la memoria. “El aporte de técnicas y métodos de la antropología biológica sirven para poder determinar no sólo la identidad de individuos, sino también las posibles causas de muerte. Esta disciplina ayudará a materializar los signos de violencia física que hayan dejado y nos permitirá dotar de voces a las víctimas”

La palabra arqueología despierta en el común de las personas imágenes o representaciones muy diferentes a lo que como investigadores de esta disciplina, pretenden sea su verdadero objeto. Una visión nos acerca a la imagen de Indiana Jones, luchando contra momias y contra un registro arqueológico que cobra vida, otra nos lleva a las excavaciones de dinosaurios, ignorando la brecha temporal entre una y otra búsqueda. Lo común de estas y más visiones del imaginario colectivo es el vincular a la actividad arqueológica con fenómenos pasados y cosas antiguas. Pero no siempre es así.

Construir el perfil biológico de un individuo implica no sólo poder determinar a través de sus huesos la edad, sexo, posible estatura y patologías que nos hablen de la identidad de una persona, sino que también por métodos antropológicos biológicos se puede comprobar posibles traumas y lesiones, lugar del disparo, cantidad y cercanía, su trayectoria Balística de adelante hacia atrás, de atrás hacia delante, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, posición de la víctima al recibir el impacto, causa de muerte entre otras cosas, elementos de suma importancia en la investigación criminal. Luego de la muerte de Oscar Pérez se escucha con insistencia hablar de Genocidio. Este término está referido a las matanzas. El Acuerdo o Carta de Londres de 8 de agosto de 1965, el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, estableció como “crímenes contra la humanidad” el “Genocidio, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos.

Cada Genocidio es una respuesta a las fisuras abiertas que en la memoria de esta nación permanecerán inexcusablemente no como una suerte de amnesia de aquella historia que alguna vez contaremos, es un peldaño en la brecha que abordaremos con mayor o menor firmeza. Permitirá entender la lógica de aquellas páginas que no quedarán en blanco. Es una deuda que está prohibido juntar a las cuentas del olvido, es una historia que se escribirá dentro de las historias de los caídos. Caídos, no vencidos y menos olvidados. Es la reafirmación de una lucha de lo que fue contra lo que no debió haber sido. Es la devolución a nuestra historia de aquellos que la cambiaron. A los que no les interesa será difícil lograr escribir la verdadera historia, para que no quede impune en las hojas blancas del olvido. Es necesario encender una luz que nos permita iluminar el camino de regreso de esos muertos que desde su silencio escribirán su historia.

El golpe de Estado intentado en el gobierno de Carlos Andrés Pérez no constituyó la causa directa en el acceso al Poder del gobierno actual. En Venezuela se llegó al Poder y al cambio de sistema político mediante elecciones democráticas y competitivas. Totalmente diferente cuando se llega al Poder mediante un Golpe de Estado a pesar que también es un medio de cambio de gobierno, pero a diferencia de lo establecido constitucionalmente. Si intentáramos construir un perfil racional capaz de definir las características generales y particulares que delinean a un Golpe de Estado, llama poderosamente la atención su inmensa semejanza y puntos de coincidencia entre un Golpe de Estado y la obtención del Poder por procedimientos democráticos y constitucionales.

Me voy a permitir realizar algunos ítems que delineados muestran el rigor de una Dictadura, la severidad con la que una ideología pretende imponerse en forma anárquica y amenazante contra las normas constitucionales de una Nación. Entre otros, la disolución de partidos políticos, censura en medios de comunicación, violación de derechos humanos, imposición ideológica por medio de fuerzas represivas, prohibición de actividades populares que atenten contra el Proceso de Reorganización Nacional (marchas, movilizaciones, y todo tipo de reuniones), inducción al exilio, genocidio contra personas vinculadas a fuertes ideologías políticas y sociales adversas al gobierno, Centros Clandestinos de Detención, métodos de tortura. Ninguno de ellos guarda relación con un verdadero sistema Democrático.

