El cantante nativo de Cariaco, Josmar Navarro (0424-891.50.45) acaba de sacar al mercado su primer CD titulado “Corazón Salvaje”

Llegó el mejor día de la semana, llegó el viernes…PRIMICIAS: Se dedica esta edición al ex Obispo de Cumaná Mariano Parra León al cumplirse hoy, 29 años de su fallecimiento motivado a accidente de tránsito en Maracaibo…PRIMICIAS: El martes se cumplirá un año que el Prof. Luís Acuña renunció a su cargo de Gobernador del estado Sucre, argumentando quebrantos de salud. Fue sustituido ese mismo día por el diputado Edwin Rojas…PRIMICIAS: Nació un nuevo grupo de vallenatos en Cumaná, el cual está conformado por músicos de Puerto la Madera y Los Frailes de Pantanillo. Se trata de “Sentir Vallenato” quien tiene como director a Leonardo González (0416-488.05.53) hijo del popular Funche…PRIMICIAS: Mañana se cumplirán 30 años que murió la educadora cumanesa Zenaida Varela. Su nombre completo era Carmen Teresa Luisa Beltrana Zenaida Varela Mago. Daba clases en el Liceo Sucre y vivía detrás de la Iglesia Catedral…PRIMICIAS: El domingo será el Día Nacional del Cine y Día Mundial de la Lepra. El lunes, Día del Trabajador Social y el martes Día del Internacionalista. En Venezuela se celebra el Día Nacional del Cine todos los 28 de enero motivado a que tal día como ese del año 1897 por primera vez se proyectaron películas en el Teatro Baralt de Maracaibo, las cuales mostraban a un hombre sacando muelas en el Hotel Europa y a unas muchachas bañándose en el lago de Maracaibo…PRIMICIAS: Después de las tradicionales vacaciones decembrinas, el próximo lunes (5 PM) regresará a la pantalla de Telesol, el locutor Miky González con su programa “D Noticias”…PRIMICIAS: El miércoles se cumplirá un año que en la vía hacia Caracas fue secuestrado el médico Adolfredo Alvino…PRIMICIAS: Líneas de pésame para Carlucho Alcalá (0426-102.65.55) del Bar Punto Criollo a quien anteayer le falleció su hermano José Alcalá, quien vivía en La Llanada. El sepelio será hoy (10 AM) partiendo desde la Av. Fernández de Zerpa.…CUMPLEAÑEROS DE LA SEMANA: Hoy, abogado José Azocar, camarógrafo Luís Carlos Cabrera (Ciudad Salud), Arsenio Urbaneja (Brasil 2-Bodega Arsenio), Rafael Rivas (ONA) y educadora Amanda Rivas (Madre del abogado Enrique Tremont). Mañana: Ing. Elio Castañeda, entrenador de baloncesto Arturo Centeno y promotor cultural Julio Hernández (Manicuare). Domingo, César Vallera (Los Chaimas) y Freddy Meaño Silva (Cumaná Segunda). Lunes: Víctor Labarbera, Adrián Pino (Cumanacoa) y Sara Bracamonte (Hija de William Bracamonte). Martes: Alcaldesa de Carúpano Nircia Villegas, folklorista Martha Pinto y enfermera Celina de Colón (Esposa de Giovanni Colón). Miércoles: Abogado Ronny Lemus (Circuito Plus), Maikel Lanza (Licorería M&Y) y radioperador Hildemaro Marín (Carnaval FM). Jueves: Gobernador Edwin Rojas, Noelia Rodríguez (Telesol) y Prof. Julia Rodríguez…EL CHISTE LOCO: El pasado sábado asistimos junto al Periodista Gallero Ricardo García y otros amigos a la Gallera El Paraíso donde hubieron peleas en honor a Santa Inés. Allí pudimos comprobar que la crisis alimenticia no sólo llegó a las personas sino también a los gallos. Esos gallos flaquitos en vez de estar pendientes de sus peleas, lo que estaban era pendientes de las mazorcas que comíamos quienes estábamos en las tribunas…HASTA EL VIERNES…HIJO, HIJO, seguirá informando (0414-777.62.34)

