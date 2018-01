PUENTE introduce recurso ante CNE

Piden ser eximidos de renovación ilegal e inconstitucional

El Partido Unión y Entendimiento PUENTE introdujo ayer un recurso ante el Consejo Nacional Electoral en el que rechazan ser obligados a renovar su nómina de inscritos, pues consideran que es inconstitucional e ilegal, así lo informaron Hiram Gaviria, presidente, y Francisco Pérez, Secretario General de esta tolda política.

“La Ley Orgánica de Procesos Electorales y la de Partidos Políticos son claras: sólo deben renovar las organizaciones que no concurran a dos procesos electorales nacionales consecutivos, o que participen y no obtengan el 1% de los sufragios. Nosotros dejamos de participar en las pasadas elecciones de alcaldes, que tienen connotación municipal y no nacional”, señaló el también abogado Francisco Pérez. Añadió que es principio del derecho universal que ninguna ley o norma puede tener carácter retroactivo, como sería éste el caso.

Por su parte, Hiram Gaviria invitó al resto de las cinco organizaciones políticas afectadas (AD, MUD, PJ y VP), a sumarse a este recurso de PUENTE y a actuar de manera unitaria.

No aceptan convalidar elecciones amañadas

En cuanto a la decisión de la ANC de convocar a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de 2018, Gaviria señaló que eran atropelladas y desequilibradas, por lo cual, su resultado carecería de reconocimiento y legitimidad, dentro y fuera de nuestras fronteras.

PUENTE hace igualmente un llamado a las fuerzas democráticas de oposición a rechazar esta convocatoria electoral cargada de vicios y ventajismos abusivos, y a exigir, incluso, y sobre todo en la eventualidad en que se reinstaure la Mesa de Negociación en Santo Domingo, que haya un proceso electoral limpio y transparente. Ese es el objetivo central de cualquier negociación política hoy día en Venezuela, afirmó Gaviria.

Que se renueven las rectoras del CNE que tienen su periodo vencido, que se convoque con mayor tiempo las elecciones presidenciales, que se levanten las inhabilitaciones a personas y organizaciones políticas, que se audite el registro electoral y se abra públicamente a la inscripción de nuevos electores, que no se utilicen los dineros públicos en la campaña electoral, que se vuelva a la normalidad de centros y mesas de votación, que se facilite el voto de los venezolanos en el exterior, que se permita la observación de la Unión Europea, entre otros aspectos, para que los venezolanos elijamos de manera libre y transparente al nuevo Presidente de la República.

En esas condiciones sí deberíamos acudir a la máxima contienda electoral con candidato unitario, escogido por consenso de partidos y sociedad civil, con un programa de reconstrucción nacional y con una maquinaria eficiente de testigos en todas las mesas de votación, acotó Gaviria.

Finalmente, hizo un llamado a deponer ambiciones personales o partidistas en esta hora aciaga de Venezuela y a construir la unión y el entendimiento que reclaman los ciudadanos.

Loading...