¡AD vs Comunidad Internacional!

El gobierno de Donald Trump anunció que no reconocerá al presidente que sea elegido en las próximas elecciones de Venezuela al considerar que son unos comicios “ilegítimos” y no cumplen los requisitos de ser “libres, justos, creíbles y transparentes”. “Nuestra posición y la posición de la Comunidad Internacional es muy clara. Estas elecciones serán ilegítimas, los resultados no serán reconocidos”, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a los periodistas en Washington. “Y el gobierno (venezolano) -añadió- necesita hacer reformas electorales significativas que permitan unos comicios verdaderamente libres, justos, transparentes y creíbles bajo la observación internacional”. Este es el tercer pronunciamiento del Departamento de Estado en tres días contra la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada sólo por oficialistas, de adelantar los comicios a una fecha por determinar antes del 30 de abril, cuando generalmente se efectúan a finales de año. En este contexto, Estados Unidos promete usar todas sus herramientas “diplomáticas, políticas y económicas”, incluidas nuevas sanciones, para “que el régimen de Maduro rinda cuentas”. Además, el Departamento de Estado defiende los “pasos significativos” contra el chavismo que ha tomado el gobierno de Trump en su primer año, con sanciones “a más de 40 individuos” y al sistema financiero del país. La embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, también emitió un comunicado sobre la convocatoria electoral en Venezuela asegurando que Estados Unidos “no se quedará de brazos cruzados mientras el pueblo venezolano continúa siendo victimizado por el régimen de Maduro”. Los senadores Marco Rubio (republicano) y Bob Menéndez (demócrata) pidieron al presidente de EEUU, Donald Trump, que ordene a Haley pedir una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación de Venezuela y que el organismo designe a un enviado especial para las cuestiones venezolanas

Otro que se pronunció desde Francia en torno al tema electoral en Venezuela, fue el presidente argentino, Mauricio Macri, quien afirmó en una entrevista con la AFP que su país “no va a reconocer” el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, de las que fue excluida la coalición opositora. “Argentina no va a reconocer esa elección”, afirmó rotundo el mandatario argentino, al estimar que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha transformado a Venezuela en una “dictadura”. “Maduro ha tomado el pelo a toda la región y al mundo entero, ha generado optimismo con intermediaciones de líderes de todas partes del mundo, pero lo único que ha hecho es seguir avasallando los derechos humanos”, opinó Macri, en París. “Ahora dice que va a haber una nueva elección, sin opositores, y luego dirá que es un presidente elegido democráticamente”, ahondó, y aseguró que su país seguirá “reclamando” para que Venezuela “vuelva a vivir en democracia”. Sobre eventuales sanciones latinoamericanas contra Caracas, Macri señaló que es un tema que “seguiremos explorando”, aunque agregó, pesimista, que cree que ya se ha hecho “todo lo que está a nuestro alcance”. Tras reunirse con Macri, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se mostró “favorable” al incrementar las sanciones europeas contra Venezuela, en vista de la “deriva autoritaria inaceptable del régimen” de Nicolás Maduro. “Debemos ser lúcidos, hemos tomado sanciones individuales contra dirigentes venezolanos, que han tenido un impacto limitado. Deseo que vayamos más allá”, dijo Macron, pero insistió en la necesidad de que otros países “que tienen mayores vínculos económicos” con Venezuela tomen también sanciones. Declaraciones que “deploró” el canciller venezolano Jorge Arreaza por considerarlas “irrespetuosas e injerencistas”.

Bajo el mismo, guión que los Estados Unidos y Argentina, el presidente Juan Manuel Santos también rechazó la convocatoria a elecciones que realizó su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y aseguró que “nadie” reconocerá el resultado de esos comicios. “Mi posición es la misma que expresó el Grupo de Lima, rechazar esa convocatoria. Hasta que no haya garantías suficientes para una elección transparente, creo que nadie va a reconocer el resultado de unas elecciones en Venezuela”, dijo Santos en el Foro Económico de Davos. Para el mandatario colombiano, “esas elecciones no tienen ninguna validez porque fueron convocadas por una institución, por una instancia que para nosotros tampoco tiene ninguna validez como es la Asamblea Constituyente”. La convocatoria a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año ha generado el rechazo de varios Gobiernos del Continente y de la oposición venezolana, que consideró que la negociación con el Gobierno de Maduro “está moribunda” tras el llamado adelantado a las urnas. Ya los cancilleres del Grupo de Lima habían rechazado desde el martes de la semana pasada en Santiago de Chile el anuncio de la Asamblea Constituyente de Venezuela de adelantar las presidenciales por considerar que no serán “democráticas”.

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, manifestó este domingo en entrevista con José Vicente Rangel que Venezuela es víctima de “un linchamiento mediático internacional”. “El pueblo está enfrentando el látigo de la contrarrevolución, la oposición sale del país a afectar a Venezuela. Hacen que a escala internacional secuestren nuestras cuentas y nuestros recursos financieros”, dijo la oficialista. Referente a las actuaciones de la oposición, Rodríguez aseveró que “hemos llegado al aspecto más degradado de la derecha venezolana moral y éticamente. No han tenido un proyecto para Venezuela”. Asimismo, mencionó que están sancionando y persiguiendo en el aspecto jurídico y penal “a quienes atentan contra la soberanía de nuestra Patria. Hoy la impunidad reina menos en Venezuela, desde que tenemos un nuevo fiscal”, señaló. Rodríguez se refirió a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el primer cuatrimestre de 2018. “Venezuela se encuentra en el tiempo constitucional para realizar elecciones presidenciales”, señaló Rodríguez. De igual forma, afirmó que la Comunidad Internacional “debe respetar la autodeterminación de los pueblos. Son inmorales no tienen ética”, dijo. Por su parte, se refirió a la oposición en estas elecciones y afirmó que “ellos son una tragedia electoral, no son independientes, por eso es que están desaparecidos”.

A escasos 60 días de celebrarse las elecciones presidenciales, la ausencia de la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena sigue levantando conjeturas dentro del ámbito nacional. Y es que dos meses han pasado desde que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, no aparece públicamente y se conociera que se encuentra enferma, según confirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el pasado 6 de diciembre. Días después, el rector del ente comicial, Luis Emilio Rondón, dio a conocer durante una entrevista que Lucena se encontraba de reposo y que estaba por incorporarse a algunas de sus actividades, sin ofrecer más detalles. Surgieron los rumores de que la presidenta electoral había fallecido en una clínica de Caracas, desmentido posteriormente. Por su parte, el exrector de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor Toro, escribió en su cuenta de Twitter que a Lucena le había sido diagnosticada una neoplasia y se estaba tratando en Brasil. Fue la vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas, quien se encargó el domingo 10 de diciembre de anunciar el primer boletín con los resultados arrojados de las elecciones donde se eligieron a 335 alcaldes, rompiendo con los 11 años continuos en los que Lucena había realizado los anuncios de los resultados electorales. El abogado constitucionalista Sergio Urdaneta dijo en entrevista ofrecida a El Cooperante que la ausencia real o ficticia de la presidenta del CNE “puede formar parte de la maniobra” del madurismo frente a las convocatoria de elecciones presidenciales dentro del primer cuatrimestre de 2018. Las únicas tres vías en las que Lucena no pueda volver a retomar su cargo son por fallecimiento, renuncia o destitución. Ninguna de estas posibilidades han sido confirmadas, por lo que, en condiciones legalmente previstas, sería Oblitas quien asuma la presidencia de la institución. El problema, consideró Urdaneta, no está en la ausencia de Lucena, sino la incertidumbre de la colectividad para crear abstención, desconfianza e indignación, “ese es el problema real porque legalmente están los cinco rectores y asume el vicepresidente”. Oblitas debería sustituir a Lucena temporalmente, hasta que se cumpla el periodo constitucionalmente establecido y sea la Asamblea Nacional el órgano que designe a los nuevos rectores. Tales declaraciones coincidieron con las ofrecidas a esta redacción por el consulto electoral, Félix Arrollo, quien acotó que la misma Ley Orgánica del Poder Electoral establece tal proceso de designación. Cada rector del CNE tiene dos suplentes. Arrollo dijo que es “una cosa bien extraña” que tiene el ente comicial porque “la lógica” diría que el suplente del rector que se encuentra en ausencia sea el que asuma sus competencias, “pero como la presidencia es escogida por el cuerpo rectoral, puede ser que escojan a otra presidenta en discusión interna”.

En respuesta a la Comunidad Internacional, que advierte desconocerá los resultados y al presidente que resulte electo en los próximos comicios convocados por la ANC, el diputado y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, expresó que pese a las falta de claridad del proceso de validación de los partidos, aún la mejor opción es el sufragio, es por ello que exhortó a los partidos y a la población venezolana a participar en las elecciones presidenciales. Allup en torno al desconocimiento anunciado añadió que “…es una decisión que debemos tomar aquí en Venezuela, pero además yo le preguntaría a la Comunidad Internacional. ¿Y si participamos y ganamos no van a reconocer el Gobierno resultante de ese proceso?”. Sentenció Ramos Allup. Ayer AD validó su tarjeta, una de las sobrevivientes junto a Primero Justicia, luego que el TSJ eliminará la tarjeta unitaria de la MUD y anulará a los partidos Voluntad Popular y Puente, reduciendo la participación opositora.

La polémica continúa, ahora con un claro enfrentamiento entre AD y la Comunidad Internacional en torno a participar y reconocer los resultados electorales y al presidente que resulte ganador en la próxima contienda electoral.

