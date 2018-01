Ciudadana denuncia irregularidad  en la entrega de bolsas del  Clap

También señaló la anomalía en el pago de dinero en efectivo en Entidad bancaria

La ciudadana María de Lourdes Marval, denunció en nuestra redacción, algunas irregularidades que la afecta como ciudadana carupanera.

En primer orden, señaló el hecho de que se le coartara su derecho a recibir su bolsa del Clap, a pesar de ser una persona necesitada y de que se halla censada como habitante en el sector del Mercado Municipal, calle Acosta.

“No entiendo porqué se me niega la entrega de la bolsa del Clap, cuando yo estoy censada. La líder me indicó que no tenía opción a obtenerla, por eso denuncio públicamente esta irregularidad”.

En otro orden de ideas, Marval también denunció el hecho de que algunas entidades bancarias, limitan el cobro de dinero efectivo a la ciudadanía.

“Lo digo por experiencia propia, ya que fui a una entidad (Banco Caroní), ubicada en el mercado y tampoco me quisieron pagar los 30 mil bolívares por taquilla externa. Esto es un abuso por cuanto es mi dinero y lo tengo en mi cuenta personal”.

Ante tales irregularidades, la denunciante hizo un llamamiento a las autoridades correspondientes, para que tomen cartas en el asunto y cumplan con los correctivos atinentes a ambos casos.

