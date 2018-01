VENTANA PANORÁMICA

Escenarios postelectorales

José Isidro Cordero

El Gobierno apura y llama a sus contrincantes a dirimir la controversia por el poder en el terreno donde, por su capacidad de chanchullos, triquiñuelas (como esa de inhabilitar la tarjeta de la (MUD) y extremada ayuda institucional parcializada, avizora rotundo triunfo a su favor, ya sea por imposición o por negativa del contrincante a dar la cara. ¿Por qué el Gobierno tira esa parada de adelantar las elecciones presidenciales? Es importante saber, a los fines de elaborar una adecuada y victoriosa estrategia de combate. A propósito, la trama es creación del gobierno cubano.

En mi criterio, el adelanto de las elecciones presidenciales responde a un cálculo previsivo. El Gobierno está convencido, porque será así, de un empeoramiento progresivo de las crisis por las cuales navegan los venezolanos; a mitad de año el modo de vida de los venezolanos será un infierno. Nadie estará en condiciones de proporcionarse más de una insignificante, y sin nutrientes necesarios, comida diaria; aunado a ello, la insuperable imposibilidad de encontrar medicamentos para aliviar los males; entonces el Gobierno adelanta elecciones con la esperanza de ganar apoyado por los pocos recursos económicos todavía a su disposición y el respaldo de las instituciones del Estado, especialmente de la institución militar, dispuesta a matar para conservar privilegios.

Desde ese punto de vista, pueden darse varios escenarios postelectorales. Uno, quizás de muy poco agrado para el Gobierno, la negativa de la oposición a participar en las elecciones. Éstas se convertirían en un plebiscito, el régimen sigue en el poder pero deberá gobernar acentuando las atrocidades dictatoriales. Dos, la oposición participa, el Gobierno gana mediante subterráneos chanchullos; con ello, se medio lava la cara exhibiendo cierto talante democrático, pero le tocará gobernar sobre los escombros en los cuales se va convirtiendo el país y se sostendrá mediante otorgamiento de dádivas. Tres, la oposición participa y gana, pero en la exigencia de seguir sosteniendo las normas de la Constitución Nacional vigente, se dispone a juramentarse ante la Asamblea Nacional; el poder de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana se interpone para evitarlo, como lo hizo en el caso del Gobernador electo del Zulia, y entonces el TSJ aplicar al electo la normativa de la elección por imposibilidad de asumir el cargo en el tiempo previsto; vienen nuevas elecciones y la desilusión popular coopera y el régimen ahora gana (caso Zulia). Cuatro, la oposición gana y, por recomendación de la praxis política, el electo va ante la Asamblea Nacional Constituyente para juramentarse; es la muerte de la Asamblea Nacional y el régimen alharaquea el reconocimiento institucional de su adefesio mientras sostiene el criterio de entregar las riendas del poder ochos meses después; en ese ínterin, al electo, la Constituyente, ya reconocida, le otorgará al Presidente en ejercicio cualquier cantidad de leyes a modo de detergente para lavar su gestión. No debemos olvidar, la susodicha Constituyente se adosó dos años de gestión; es decir, un año más después de la asunción del nuevo presidente, tiempo suficiente para ponerle torniquetes a éste.

¡Epa, cuidado no se mal interprete! La disquisición en curso no está concebida para asentar la tesis de una negativa a participar eventos electorales con tendencia, de alguna manera, a reforzar los principios de la democracia. No, la intención es poner en el tapete la petición de buscar estrategias exitosas frente a cada uno de esos escenarios. Es decir, ir a elecciones, pero tener una respuesta adecuada para las contingencias del día después.

BRISAS SUAVES

EN LAS ESFERAS del Gobierno, largo silencio. Por las redes se hace viral una información, según la cual la señora Tibisay Lucena, Presidente del CNE, ha tomado rumbo a los espacios cósmicos; por tanto, su única presencia acá en la tierra es un cuerpo inerte ocultado por el Gobierno. ¿Eso es verdad? Le corresponde a las instancias oficiales de gobierno aclarar… TODAVÍA SIN COMENZAR a gatear el año 2018, los vacíos anaqueles de los abastos insinúan la idea de estar nosotros, los venezolanos, en las profundidades de una insostenible crisis. ¡No señores, apenas estamos en el dintel! Eso sí, en camino expedito hacia lo profundo. Viene hambre pareja. Pero, ¿podemos frenar el mal y recuperarnos? ¡Claro! La solución está bajo responsabilidad de cada uno de nosotros, la primera tarea es cambiar el régimen de gobierno. Para ello, un candidato unitario, surgido de oportuno consenso, es lo recomendable… EL PRESIDENTE MADURO sigue en la idea de embaucar a los venezolanos. Ahora pretende llevar sus mentirosos planes a predios de la juventud. Está anunciando becas, prebendas y beneficios a futuro, imposibles de concretar, o en todo caso, de hacer efectivo… Y NO SERÁ EL FIN de la catástrofe. El dólar está duplicando su precio, con respecto al bolívar, cada 22 días y si el salario mínimo se duplica cada mes, para finales de año el salario mínimo de los venezolanos será 0,12 dólares, cantidad insuficiente para comprar un pan canilla… USTED VOLVERÁ a leerme.

