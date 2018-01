Campo Visual

Lcdo. José Rivero

Muchas historias de un recorrido

En el desarrollo de nuestras vidas ha sido común el transitar bajo diferentes decisiones, las cuales se caracterizan porque podrían ser muy sencillas y otras muy trascendentales. Qué ropa me pondré hoy, cuál será el transporte que tomaré para ir al trabajo, sobre qué conversaré con mis vecinos, son elementos cotidianos del día.

Otras disposiciones como, comenzar un noviazgo, casarse, divorciarse, vivir en otro lugar, son caminos mucho más complejos de elegir que aquellos que se pueden tomar en nuestro diario vivir, ya que logran comprometer de pocos a muchos años de nuestra vida y alcanzan marcar nuestro destino y escenarios más allá de él, como nuestro testimonio de vida. No es igual decir, me devolví a dos cuadras de mi casa para cambiar una camisa, a decidir iniciar un divorcio, dejar una familia o irse a otro país.

El recorrido que podamos emprender en nuestra vida tiene su centro, única y exclusivamente en nuestras decisiones, no en nuestros estados de ánimo o de humor, sino en las DECISIONES. Ante esto, vale destacar que un relevante motor en el proceso de resolver -decidir- algo tiene que ver con una clara visión del panorama sobre el cual se desea peregrinar. Al establecernos un norte, las medidas que tomamos representan nuestras lámparas en la confusa vía tomada (decidida).

En este sentido, el testimonio de nuestras vidas no es más que las diferentes vivencias atravesadas por nosotros mismos, en las cuales se han podido tomar muy buenas decisiones, como otras muy desacertadas. Lo importante al llegar a este plano es reconocer los diversos aprendizajes obtenidos y cómo estos hoy tienen vigencia en nuestras memorias y acciones. No se trata de auto-convertirnos en un baúl donde almacenamos vivencias, sino por el contrario, auto-definirnos por medio del cúmulo de éxitos y fracasos que nos han reconciliado o enemistado con nuestro propio “YO”.

No obstante, no se puede confundir la toma de decisiones con las opciones a seleccionar, esta última sólo permite observar las opciones posibles de acuerdo a su factibilidad, o de acuerdo a nuestras capacidades, las decisiones no operan de esta forma, éstas concretan posibilidades que no podemos ver. De ahí que algunas decisiones sean impensables o ilógicas para quien tiene la potestad de decidir. De esta manera, nuestro peregrinaje será más llevadero e incluso hasta más placentero, siempre y cuando tu bitácora de viajes permita que tus pies no puedan resbalar o faciliten tu levantamiento cuando tropieces y que cuando tus ojos miren el suelo e incluso hacia atrás puedas asombrarte por todo lo que has transcurrido. JR.

La vida es un camino, no tanto hacia un destino, sino hacia una transformación. Anónimo

