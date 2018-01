¡Por la paz y la convivencia!

Venezolanos quieren paz

El 77% de los venezolanos está de acuerdo con la continuación del proceso de diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la oposición, que se lleva a cabo desde septiembre pasado en Santo Domingo, República Dominicana, revela una encuesta de Hinterlaces divulgada el domingo en el programa José Vicente Hoy. El estudio consistió en 1.500 entrevistas elaboradas directamente en casas entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre de 2017. Dichas encuestas también fueron consultadas en cuanto a los procesos internacionales que están a favor y en contra de Venezuela. Una de ellas es, ¿Usted está de o en desacuerdo con que se mantenga la mediación internacional para promover el diálogo entre el Gobierno y la oposición? Un 74%, está de acuerdo y el 22%, se encuentra en desacuerdo. Durante la entrevista también preguntaron, ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente de la República, Nicolás Maduro, del poder? Un total de 82%, del pueblo estuvo en desacuerdo; mientras que un 16%, estaba de acuerdo. Por último, la encuesta arrojó que un 91% de los venezolanos están en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela, para sacar del Gobierno al presidente, Nicolás Maduro, y el 8% de la población se mostró estar de acuerdo.

Reiniciado el Diálogo

Ayer el Gobierno y la oposición de Venezuela volvieron a reunirse en la República Dominicana, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales convocadas antes de mayo, en las que el antichavismo aún no ha decidido si participará por alegadas faltas de garantías electorales. Las reuniones, que comenzaron ayer lunes con varias horas de retraso tras la llegada de todos los participantes, se celebran en la sede de la Cancillería dominicana, en medio de un gran hermetismo. La MUD, que acude dividida a este encuentro, dijo que exigirá “las garantías electorales que permitan unas elecciones justas”, mientras que el Gobierno ha declarado que está listo para firmar un acuerdo. A su llegada a la reunión, Jorge Rodríguez dijo que hay un “documento preliminar que permite señalar que faltan muy pocas cosas para lograr un acuerdo”, mientras que la delegación de la oposición encabezada por Julio Borges no hizo declaraciones. Los opositores denuncian que el Gobierno “ha profundizado su posición de boicot a la mesa de negociación al proceder a la ilegalización” de partidos opositores y al decretar de manera unilateral que las elecciones presidenciales, uno de los temas del diálogo, se celebrarán antes de mayo. En un comunicado, la MUD aseguró que este encuentro “representa una oportunidad definitiva para que el Gobierno revise sus recientes decisiones”. En la reunión participan el mandatario dominicano, Danilo Medina, y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero; y cuenta también con el acompañamiento de Chile a solicitud de la oposición, y de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas, invitados por el Gobierno de Nicolás Maduro.

A punto de lograr un acuerdo

El máximo representante en la mesa de diálogo por parte del Gobierno, Jorge Rodríguez, confesó que todo está listo para llegar a un acuerdo con la oposición venezolana, apenas arribó a República Dominicana, lugar del encuentro. El dirigente oficialista reseñó que, “somos gente de diálogo y que quede claro que no toleramos injerencia alguna ni tutelaje de otros países”. Asimismo, aseguró que están “muy cerca” de cerrar un acuerdo con la oposición, pese a que ellos “no quieran asistir a dialogar”. Rodríguez afirmó que el acuerdo está a punto de concretarse. A su vez, el ministro de Comunicación e Información es acompañado por la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez y Roy Chaderton, donde también están otros embajadores del mundo. “Somos gente de diálogo, de paz. Estamos listos para lograr un acuerdo con los sectores de la oposición venezolana que están hoy aquí en esta mesa de diálogo”, indicó a los medios al llegar a la sede de la Cancillería en Santo Domingo. Rodríguez manifestó que existe un documento preliminar que permite señalar que faltan muy pocas cosas para lograr un acuerdo. “Creo que debemos seguir siendo optimista respecto al desarrollo de esta mesa de diálogo. Estamos desde hace algún tiempo muy cerca de un acuerdo”, refirió. El también ministro de Comunicación e Información ratificó que Venezuela no acepta injerencias de ningún país y reiteró la voluntad del Ejecutivo de resolver, por la vía del diálogo, los asuntos internos de la nación. “No toleramos, no hemos tolerado ni toleraremos groseras injerencias de país alguno en los asuntos que solamente debe resolver Venezuela”, enfatizó. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, también integrante de la delegación, indicó en Twitter que “no hay otro camino para Venezuela que el diálogo, el entendimiento democrático y el respeto a la voluntad del pueblo! #DiálogoYPazXVenezuela”. De acuerdo con reportes de medios locales, a la Cancillería dominicana también llegó la delegación opositora conformada por Julio Borges, Luis Aquiles Moreno, Luis Carlos Padilla, Simón Calzadilla, Manuel Rosales y Enrique Márquez.

El encuentro en Santo Domingo cuenta con el acompañamiento del presidente dominicano, Danilo Medina, y del expresidente del Gobierno español, José Luis Zapatero.

En la última reunión entre el 11 y el 13 de enero en República Dominica ambas delegaciones estuvieron a las puertas de firmar el documento definitivo que contempla la celebración de elecciones presidenciales en el primer semestre del 2018. Sobre este punto la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el 23 del mes en curso la realización de los comicios en el primer cuatrimestre de este año. En la agenda se incluyeron las garantías electorales, observación en los comicios, creación de una comisión social y económica, compromiso para que la Asamblea Nacional saliera del desacato y reconocimiento a la ANC. Igualmente, en el borrador del acuerdo se convino que la oposición repudiara las sanciones económicas y financieras que contra el pueblo venezolano ha establecido el gobierno de Estados Unidos y sus aliados internacionales.

Énfasis en el tema electoral

Enrique Márquez, delegado de la oposición venezolana en el diálogo con el Gobierno, que se desarrolla República Dominicana, señaló que tras el adelanto de las presidenciales, anunciado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), las condiciones electorales se han convertido en el punto más importante a discutir. “Traemos toda nuestra batería argumentativa y presión para buscar que el gobierno entienda que no se trata de cualquier elección y menos en este momento que el pueblo está sufriendo sino que tiene que ser una elección con observación internacional y garantías plenas”, dijo en entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos de Unión Radio. Aseguró que para que se cumplan las mínimas garantías se necesita tiempo y parte de la propuesta que discutirá la oposición es acordar una fecha que permita la realización de un cronograma adecuado. Otro de los puntos a tratar es el de los presos políticos, la institucionalidad y el rescate de las funciones de la Asamblea Nacional (AN). “Igualmente el tema de los presos políticos, el tema de la institucionalidad y el rescate de las funciones de la Asamblea Nacional. La agenda seguirá siendo la misma pero estamos poniendo énfasis al tema electoral porque, de no ser así estaríamos frente a un proceso electoral que no le serviría al país”, reiteró.

La última oportunidad

El diputado opositor venezolano Henry Ramos Allup, aseguró ayer que la mesa de diálogo político con el Gobierno de Nicolás Maduro se acabará si no arroja resultados hoy (lunes). “La reunión es decisiva, si no hay resultado pues, se acabó, pero nadie nos podrá decir que frente a la convocatoria que hizo la comunidad internacional (al diálogo) la oposición venezolana se resistió”, dijo en rueda de prensa Ramos Allup, líder del partido Acción Democrática (AD) y expresidente del Parlamento. En este sentido, Ramos Allup prefirió, igual que la MUD, no adelantar opiniones sobre si participará o no en las presidenciales que, por decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se celebrarán antes de mayo y no a finales de año como generalmente ocurre en el país caribeño. Sin embargo, el diputado expresó su deseo de que la oposición, si decide acudir a las votaciones, lo haga con un candidato unitario que sea escogido por consenso o primarias, siendo este último el modo que él propone. El líder de AD señaló que en los próximos días está prevista una reunión entre los dirigentes opositores que hasta ahora han manifestado su aspiración presidencial para definir las acciones frente al adelanto de los comicios decretado por la ANC, un ente no reconocido por numerosos Gobiernos.

Luchar sin descanso

En la víspera del reinicio de las conversaciones el presidente de la República, Nicolás Maduro, no sólo ratificó su deseo de que en el país haya paz y convivencia fraternal entre todos los venezolanos, sino que recalcó su compromiso para conseguir soluciones efectivas a las necesidades del pueblo venezolano. “Sin descanso seguiré luchando por mi pueblo. En la oficina, en las calles, en el carro o donde sea, la revolución buscando soluciones avanza minuto a minuto. #JuntosPodemosMás”, escribió Maduro en Twitter. Recientemente, el Jefe de Estado también utilizó esta plataforma tecnológica para invitar a los venezolanos a la unidad para derrotar al imperialismo y la oligarquía, en medio del asedio de la derecha nacional e internacional que aplican contra el pueblo a través del bloqueo financiero y la guerra económica multiforme. En otro mensaje, Maduro agradeció “a Dios por el cariño que recibo todos los días, en sus ojos veo la esperanza de una Venezuela próspera. No les voy a fallar”, publicación que acompañó con un video donde asistentes al partido amistoso de softbol en el que participó junto a integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el domingo en Fuerte Tiuna, Caracas, le manifestaron su afecto y respaldo.

