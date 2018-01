Trabajadores del Hospital de Carúpano reclaman mejores condiciones laborales

Continúa en conflicto laboral…

Trabajadores del Hospital de Carúpano reclaman por mejores condiciones laborales, en la mañana de ayer tomaron sus instalaciones, específicamente la entrada principal, ante la falta de respuesta por parte de la directiva del hospital, como de parte de las autoridades competentes (Fundasalud, Gobernación del Estado y Ministerio). Esta sería la segunda protesta en el mes de enero de 2018 debido a su descontento.

De tal manera que el problema se agudiza cada día que pasa, ya que no se trata de sabotear el trabajo, sino simplemente darle a conocer a la colectividad lo que realmente está pasando dentro de la institución, debido a que como buenos trabajadores, padres de familias y responsables, consideran injusto y descabellado que este centro de salud no tenga comida que ofrecer a los pacientes, además cuando existe rompe con toda dieta médica, porque les dan lo primero que se les presente, por ejemplo atún en lata, entre otras irregularidades a que se refiere alimentación.

Mirian Padovani, presidenta del Sindicato de la Salud: “Se reclaman los mismos puntos, en donde ya, a estas alturas, habitantes de Carúpano conocen los continuos robos que se presentan en el área de cocina; hasta el punto de que recientemente se robaron las puertas de aluminio de la morgue; la falta de insumos; la ausencia de material de limpieza; material de lavandería; alimentos para los pacientes; Rayos X, Laboratorio, historias médicas y administración, no funcionan por falta de material; incinerador- calderas dañadas; trabajos de emergencia paralizados por falta de recursos; no hay vapor para esterilizar, no hay inyectadoras, no hay gazas, ni muchos antibióticos.

Otra situación irregular que se presenta, es el amparo por parte de la directiva, en que se estén enterrando desechos patológicos a pocos metros de la emergencia y familiares de los pacientes tengan que observar la dantesca tragedia de ver pasar los perros con partes de cuerpo humano por las calles del estacionamiento.

Para colmo de males, estos trabajadores que fielmente vienen a cumplir con su jornada de trabajo, cobran sus sueldos y salarios a precio viejo, sacando en sus quincenas 100 Bs., lo cual no alcanza para nada, sólo para un artículo, ya que “no está ajustado al alto costo de la vida actualmente”. Por lo que se les hace un llamado a las autoridades competentes que ajusten el salario, porque se les suma otro problema, que no tienen para cancelar el pasaje y dirigirse a sus puestos de trabajo. No tienen para comprar comida porque no se les ha cancelado la cesta ticket correspondiente al mes de enero, entre otras anormalidades que sufren los trabajadores del hospital.

En tal sentido, los obreros claman a gritos que las autoridades competentes se aboquen al caso, que en otros tiempos jamás había ocurrido tantas irregularidades juntas por la incompetencia e incapacidad de la directiva y su comitiva. ¡Señor gobernador Edwin Rojas, haga algo por los trabajadores y pacientes del Hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano!, indicaron.

Cabe destacar, que luego de sostener cuatro reuniones con la directiva, quienes se comprometen y después no cumplen, además aseguran que no tienen presupuesto. Por lo tanto, de no ser tomados en cuenta, realizarán otra concentración hasta tanto lograr respuesta positiva.

Migdalia Díaz, Lcda.: “Se presta el apoyo porque para nadie es un secreto las malas condiciones en que laboran los trabajadores en el hospital. Por orden del sindicato, toman las áreas clínicas y consultas, pero no se van a meter con la emergencia. Además se encuentra personal de saneamiento, mantenimiento, historias médicas, entre otros”.

Rubén Hurtado/ Rep. Consejo de trabajadores: “No es posible que los trabajadores continúen laborando en malas condiciones, se hizo un comunicado en donde se explica los diferentes problemas. Es necesario que se aboquen y presenten respuestas favorables”.

Ramón Marín/ Técnico Radiólogo: “No se puede trabajar, no hay nada, además tiene tiempo paralizado y nadie trata de cambiar nada. Los pacientes deben salir a la calle para realizarse sus placas y exámenes de laboratorio”.

Luis Rodríguez/ Sec. De Reclamo del Sindicato: “Es necesario que el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, entienda y comprenda que esta directiva es totalmente negligente para atender los problemas que enfrenta el hospital, por lo tanto, no está capacitado para llevar las riendas de este centro dispensador, que recibe pacientes de 10 municipios de Paria, es necesario la destitución del mismo”.

Orlando Cabrera/ Sec. Sunepsas-Sucre: “Se tiene un encuentro con el jefe de personal, planteándose el reclamo de los trabajadores sobre el pago y convención colectiva, y no tienen conocimiento, sino en espera de respuesta del Ministerio. La quincena no alcanza para comprar un kilo de arroz, la cesta ticket debió ser cancelado el pasado 25, se termina el mes de enero y seguiremos en la espera, ¡siendo algo injusto!”.

