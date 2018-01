Diferida audiencia de la masacre de Cariaco

Familiares no quieren que reine la impunidad. | FOTO: Cortesía Joanne González.

Familiares no quieren que el caso quede impune

Ayer en el Circuito Judicial Penal de Cumaná fue suspendida por décima quinta vez la audiencia fijada como parte de la etapa de juicio de la llamada “masacre de Cariaco”, registrada el 11 de noviembre de 2016.

De acuerdo a la información suministrada por María Barrios, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Desarrollo Integral de Sucre (Cedisuc), la audiencia fue diferida para el próximo nueve de marzo, porque uno de los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), presuntamente involucrado en el caso, no fue trasladado a tiempo.

“Las dos audiencias fijadas este año (los días 15 y 30 de enero), para abrir el juicio, han sido suspendidas. Las expectativas siguen planteadas en torno al próximo mes de febrero con la audiencia a los altos funcionarios involucrados y en marzo la de los funcionarios del Conas” precisó Barrios.

Desgaste familiar

Para los familiares de las víctimas, la situación se ha convertido en una burla y exigieron que se haga justicia para que el caso no quede impune.

“Queremos que el Fiscal General de la República Tarek William Saab, se aboque a este caso para que si hay Ley en este país entonces, se haga justicia” declaró Orlando Rodríguez, padre de Jeickson Rodríguez y tío de otras cinco víctimas.

Para los parientes, el traslado para cada audiencia es prácticamente insostenible debido a la situación económica y social que atraviesa el país.

“Estamos cansados porque no conseguimos dinero para comer, tenemos que dar saltos, llegar al terminal a las 3:00 am para venirnos en el bus rojo y ahorrar pasaje, muchas veces nos vamos en cola para Cariaco porque no tenemos plata. No queremos dejar de venir porque somos los denunciantes” detalló.

Sin embargo, no descartaron la posibilidad de realizar nuevas acciones de protesta como ocurrió el año pasado cuando manifestaron durante una semana en el puente del río Carinicuao.

“Pasamos una semana y vino Benavides Torres que prometió indemnización aunque eso no nos devuelve a nuestros hijos, pero tampoco ha llegado una ayuda. No se olviden que esos muchachos eran el sostén de nuestras familias porque trabajaban en la pesca pero nos los mataron como unos perros” agregó el doliente.

Para Aurora Rodríguez la zozobra ha ido en aumento y como familia no han podido vivir el duelo debido a las tristes perdidas.

“No queremos que reine la impunidad, queremos que se haga justicia, porque no fueron animales a quienes mataron sino seres humanos incluso, quedaron tres muchachos desfigurados, que no pueden trabajar y tampoco han sido indemnizados en medio de la crisis. Además, el Cicpc hizo una investigación eficaz que determinó quienes eran los culpables y el Fiscal nacional nos dijo que habían suficientes pruebas, lo que queremos es que se haga justicia de una buena vez pero apuestan al cansancio de familiares su desgaste físico y económico. Es penoso” añadió.

Loading...