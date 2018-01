Diputados creen que medidas del Ejecutivo no solventarán problemas del transporte

Diputado de la Asamblea Nacional Stalin González.

Stalin González y Marialberth Barrios, rechazaron las medidas

Caracas.-Los diputados a la Asamblea Nacional, Stalin González y Marialberth Barrios, rechazaron las medidas que ha tomado el Ejecutivo para paliar las fallas que tiene el sistema de transporte público venezolano.

González explicó que se habla de 80% de flota inactiva de unidades de transporte por no poder adquirir ni pagar los repuestos. “Hoy el venezolano con 248.510 bolívares no puede costear un pasaje a 2.500 bolívares ¿Entonces Nicolás Maduro? ¿De quién es la culpa del caos que vivimos?”.

Por su parte, Barrios señaló, los repuestos que llegaron de las unidades Yutong no cubren la demanda del pueblo, “que hoy hay maestras, enfermeras, técnicos, obreros y obreras disponibles porque no hay transporte”.

“Cuando este Gobierno entienda que este pueblo no come cuento con yoyo, perinola, camiones de carga de cochino, huertos verticales y promesas de príncipes, entenderán lo que han hecho. Hoy no se les pide más que respondan por el caos de la ciudad”.

Loading...