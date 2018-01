Trabajadores de enlatadora exigen estabilidad laboral

Trabajadores se proponen asumir riendas de la empresa|FOTO Cortesía Joanne González

Llamaron atención de las autoridades

Ayer nuevamente, una representación de los trabajadores de una reconocida empresa procesadora de alimentos marinos, se apostó frente a las instalaciones para exigir información sobre su futuro laboral, debido a la paralización de actividades productivas.

“Teníamos que trabajar el 15 de enero, pero no nos han dejado pasar, nadie sale a dar la cara, se han llevado maquinarias de La CAIP para Avecaisa, dicen que no hay producción, la empresa no nos ha dado un arreglo para reconocer los años de trabajo que tenemos aquí”, expresó la trabajadora Carmen González, quien aseguró que tiene más de 20 años de servicio.

Por su parte, la obrera Zully Astudillo, no dudó en exponer la disposición de los trabajadores en asumir las riendas de las instalaciones.

“Nos quieren dejar si salario y cesta tickets porque no hay fecha para retomar actividades, según nos informó el supervisor. Si no hay solución, entonces que se vayan de Venezuela y dejen la empresa en manos de los trabajadores para nosotros producir sardina para el pueblo y no sólo importar para ganar dólares, como han hecho hasta ahora”, enfatizó.

Con esta nueva manifestación esperan atraer la atención de las autoridades nacionales y locales para que se garantice la estabilidad laboral de más de 100 trabajadores.

