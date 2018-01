Trabajadores de Malariología esperan en este año la recuperación total y operativa de la institución

Trabajadores de Malariología esperan la recuperación total de la institución | FOTO: César Toledo



Trabajadores de Malariología esperan en este año la recuperación total operativa de ese ente de salud, así lo informaron: José Márquez, Orlando Cedeño, Jesús Malavé, Franklin Ordaz y José Farías, directivos del Sindicato Único de la referida institución.

Expresaron que están en la buena disposición de las autoridades regionales y nacionales en materia de salud a los fines de que se constituyan las mesas de trabajo y a través del diálogo productivo y efectivo se busquen soluciones para controlar el paludismo en el Estado”. Se tiene el material humano con conocimiento y experiencia producto de largos años de servicio”, agregan.

Asimismo, la directiva sindical indicó que rechazan categóricamente que a los trabajadores de Malariología los tilden de flojos, cuando la realidad es que ni al 90% los han llamado para entregarle las herramientas de trabajo para trasladarse a las comunidades rurales y urbanas a cumplir con los planes de trabajo que tengan a bien asignarles.

Atención comunidades

De tal manera, que los gremialistas le informan a las comunidades sucrenses y pariana que están en desacuerdo con la aplicación del trabajo que realizaron los equipos de apoyo que vinieron de otros estados para Sucre, relacionada con el control del paludismo mediante las nebulizaciones, por cuanto las fumigaciones se deben aplicar de acuerdo al estudio que arroje el departamento de entomología que a través de las capturas de plagas se determina a qué hora está picando el mosquito y a qué hora deben iniciar las fumigaciones, generalmente se hacen a partir de las seis de la tarde. En ese mismo sentido, se pudo evidenciar que los equipos pesados que vinieron del estado Aragua para Sucre, efectuaron fumigaciones en horas del mediodía, bajo un inclemente sol, que a nuestro conocimiento, eso es malgastar insecticida que cuesta un dineral a la nación. Por lo que esos operativos, no surtieron ningún resultado efectivo para combatir el vector.

Ejército Gris controló la malaria en los años 80-90 y 2000

Señalaron también los directivos, que los trabajadores de la zona XI de Malariología, no son segundo de nadie, en materia de labores para el control de la malaria, ya que la historia es testigo que entre los años 80, 90 y parte del año 2000, el paludismo estuvo controlado gracias al Ejército de Gris que para aquel entonces tenían presencia diaria en los caseríos en permanente vigilancia endémicas.

Además, no aceptan las acusaciones generadas a los trabajadores que los señalan por presuntamente vender los medicamentos de paludismo, pero que hasta los actuales momentos no han metido al primer trabajador preso, debido a que de ser cierto, estarán de acuerdo que deben ser penalizados con todo el peso de la ley a quienes descubran incurso en esos actos, afirmaron.

Y para culminar, aseguraron los informantes, que quieren aportar nuestro granito de arena, quieren que escuchen a los trabajadores ratificar la voluntad para el diálogo y que se conformen los equipos de trabajo en las mesas de trabajo en aras de cristalizar acuerdos y solventar la situación institucional y laboral, ya referida, pero que se entienda muy claro que con pañitos de agua caliente no se controla el paludismo. Y más cuando la salud de un Estado, no debería tener color político, pues la malaria les afecta a todos y deben mancomunar esfuerzos para atender esta problemática.

