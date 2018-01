Nos vamos quedando solos

José Marcano Carpintero*

Me debato entre la duda de escribir sobre lo que todos están escribiendo, o ser optimista y abordar otro tema. Sin embargo, es difícil deslindarse completamente de los acontecimientos nacionales, y en ese contexto doy prioridad a lo que me toca directamente. Comienza el nuevo período de Práctica Docente, lapso equivalente a la realización de las pasantías de todo aspirante a un grado profesional universitario, en este caso son los estudiantes de la Licenciatura en Educación en sus diferentes menciones. Hay muchos elementos en contra, a pesar del empeño de quienes llevamos las riendas de este proceso.

Hace poco se me acercó uno de mis practicantes “cariacontecido” y me declaró los motivos de su preocupación: vive en Araya, debe trasladarse diariamente hasta la UDO, el pasaje en la lancha que cubre la ruta Manicuare-Cumaná tiene un costo de veinticinco mil bolívares, cincuenta mil bolívares para venir y regresar, es decir, doscientos cincuenta mil bolívares al mes; no se cuentan los pasajes en la ciudad, la comida, los insumos para su trabajo. Surge la disyuntiva de seguir o suspender el semestre.

En otro momento me decían unos estudiantes, procedentes de Cumanacoa, que no sabían cómo hacer para llegar al centro de Práctica Docente asignado. El problema del transporte se agrava cada día más dentro y fuera de la ciudad, se le suma la falta de efectivo para pagar el pasaje y cubrir los gastos diarios en el aula, copias, impresiones, o un simple café para engañar el hambre. El cierre del comedor universitario y el escasísimo número de unidades de transporte en la UDO son problemas harto conocidos. No hay manera de subsistir ni rendir académicamente si las condiciones socio-educativas no son las mejores.

Muchos de nuestros jóvenes están abandonando sus carreras, incluso en la fase final. Los gastos de manutención de un estudiante se hacen insostenibles. Pero esto no queda aquí: la tendencia migratoria se hace presente en el seno universitario. Varios de nuestros estudiantes han buscado nuevos derroteros fuera del país, al igual que un sinnúmero de profesores que han empacado sus títulos y conocimientos, generalmente con destinos australes.

Aumenta el desasosiego en los docentes que quedamos. Nos debatimos entre subsistir en las corrientes de la crisis conocida, la necesidad de mantenernos en funciones aún en condiciones mínimas para salvar la Universidad, y la idea de encaminar nuestros pasos hacia otras latitudes, con un agravante: es menester dejar todo lo que hemos alcanzado y empezar de cero, sin contar las consecuencias que se derivarían para nosotros y nuestras familias. Nos vamos quedando solos.

*Prof. Dpto. Currículo, UDO-Sucre

