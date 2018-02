II Copa Carnaval organizada por la Academia Atlético Camino reunirá a los mejores equipos locales y nacionales

Del 8 al 13 de febrero se estará realizando la II Copa de Fútbol “Carnaval 2018” organizada por la Academia Atlético Camino | FOTO: Martín Coronado

Ernesto Camino, presidente de la Academia de Fútbol Atlético Camino, dio a conocer los detalles de la II Copa Carnaval 2018, la cual se desarrollará del 9 al 13 de febrero del presente año en varios escenarios de la capital sucrense, para este campeonato se espera contar con los mejores talentos a nivel local como nacional. “En nuestra primera edición tuvimos un gran éxito, ahora en este nuevo reto esperamos que las cosas nos salgan mucho mejor, para eso estamos trabajando toda la gran familia de Atlético Camino”, enfatizó Camino.

Señaló Camino que ahora en esta segunda edición se contará con el apoyo del gobernador Edwin Rojas y el presidente de Fundesu Jesús Márquez, el Alcalde Luis Sifontes, Jonathan Vásquez presidente de Inademus, la Misión A Toda Vida Venezuela y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y muchas empresas públicas y privadas, que a pesar de la difícil situación que atraviesa actualmente nuestro país, han creído en nuestro proyecto, a todos ellos nuestro agradecimiento.

El torneo se jugará en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14, para mayor información se pueden comunicar a través de los teléfonos: 0424-855-35-02, o por las redes sociales a través del correo electrónico ernestocamino@hotmail.com, cupos limitados, reserva ya tu inscripción porque se acaban muy rápidamente, no te quedes sin participar en este importante evento deportivo de altísimo nivel competitivo.

Loading...