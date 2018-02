Monseñor Azuaje: “Emergencia grave en Venezuela no se solucionará con comicios”

En Venezuela hay “una emergencia grave” que no la solucionará los comicios presidenciales, aseguró el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje, reseña elimpulso.com

-Hay conflictividad en todo sentido. Lo que queremos recalcar es que hay emergencias graves en el país que no se van a resolver con una elección. La situación alimentaria, de salud con los medicamentos, yo mismo la vivo, he recorrido todas las redes y nada, pude conseguir los fármacos en Colombia, aseguró.

Advierte que el venidero proceso electoral busca distraer a la sociedad venezolana, de los problemas graves que hay en Venezuela, “someternos ahora a eso es para que se queden ellos en el poder, nosotros pensamos que la prioridad es el pueblo”, aseguró.

El presidente de la CEV recomienda a los adversarios del Gobierno de Nicolás Maduro que: “Hay la necesidad de dejar las visiones de intereses particulares en momentos en que el tema fundamental son los ciudadanos, ahí es donde tenemos que centrarnos todos los venezolanos, sin excepción y por ende nosotros queremos llamar la atención a todos la dirigencia de los partidos políticos, que no velen por sus intereses sino por el único partido que es Venezuela”.

-Este es un llamado tajante a fomentar la unidad para seguir adelante pautando algo que no hemos visto, un diseño del país que queremos, de esa Venezuela en la que queremos enmarcar el futuro, ese es el llamado, la palabra fundamental es unidad y buscarla por todos los caminos-, aseguró en programa radial el Circuito Éxitos.

