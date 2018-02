Blyde: “No se puede participar en presidenciales sin condiciones ni tiempo”

Caracas.- El abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, advirtió que la situación actual es muy complicada “porque estamos sumergidos en un proceso de negociaciones que por quinta vez no da frutos en República Dominicana. “La tozudez de parte del gobierno de no querer modificar la fecha electoral más allá del 30 de abril, lo que trae problemas serios al considerar que eso puede ser un proceso electoral transparente y limpio, además no cede en condiciones importantes para que ese proceso se pueda dar con absoluta garantía a los venezolanos de que lo que se vote va a ser lo que se cuente”.

“No hay una árbitro imparcial, hay ausencia del cumplimiento del Estado de Derecho de toda la normativa relativa al sufragio que es violada por el gobierno, y además, del lado de la oposición hay precandidaturas lanzadas con un problema serio de unidad”, aseveró en entrevista a Carlos Croes en Televen.

Recalcó, que sin unidad la oposición no va a lograr nada. “Creo que participar bajo cualquier condición es grave para el país, para el futuro de la democracia y para nuestros apoyos internacionales, muy grave, hay que participar solo si hay condiciones y si hay tiempo para que esas condiciones se puedan cumplir”.

Considera que el gobierno está desesperado y se propone hacer la elección presidencial para legitimarse así no haya condiciones. “Por ejemplo, nuestros inhabilitados ¿Por qué el gobierno tiene que elegir con quién va a competir? (…) La escogencia tiene que ser de la unidad y en seis meses podríamos tener una elección con observación internacional, registro electoral depurado, con inscripción de los venezolanos en el exterior, con un candidato unitario que elijamos nosotros y no que lo ponga el gobierno, esas condiciones tienen que cumplirse y muchísimas más para que haya un proceso electoral serio”.

