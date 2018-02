Este viernes arranca II Copa Nacional de Fútbol “Carnaval 2018”

Cumaná se viste de gala en esta segunda Copa de Fútbol Carnaval 2018 organizada por Atlético Camino FOTO: Martín Coronado

Organizada por la Academia Atlético Camino

Desde el próximo viernes 9 hasta el lunes 13 de febrero, el colorido y la alegría serán la protagonista en los niños, en la II Edición de la Copa de Fútbol “Carnaval 2018”, evento que cuenta con la organización de la Academia Atlético Camino, conjuntamente con el gobernador Edwin Rojas, el Alcalde Luis Sifontes, Jesús Márquez; presidente de Fundesu, Jonathan Vásquez; presidente de Inademus, Gran Misión “A Toda Vida Venezuela” y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

La justa se celebrará en varios escenarios del estado Sucre, se estima contar con la participación de 1.500 atletas provenientes de los mejores equipos, tanto a nivel regional como nacional, en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14, además de su accionar dentro de la cancha, los niños y jóvenes junto a sus familiares podrán disfrutar de las bondades que les ofrece en todo lo largo y ancho el estado Sucre, como principal atracción sus hermosas playas, ríos y montañas, hay para todos los gustos aparte de su exquisita gastronomía.

A pocos días de la inauguración de la competencia, la gran familia Atlético Camino, encabezada por su presidente Ernesto Camino, primeramente agradece el apoyo de los entes gubernamentales y muy especialmente de empresarios públicos y privados que confiaron en este proyecto, en nuestra primera edición realizada el año pasado, las expectativas fueron sobrepasadas. En esta segunda copa esperamos el gran éxito, para eso trabajamos sin descanso, desde ya le damos la bienvenida a nuestros propios y visitantes que participarán en esta segunda copa de fútbol bajo el ritmo de la samba y el calipso en estas fiestas carnestolendas.

