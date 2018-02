Ramos Allup: “Si el Gobierno dice que las elecciones son el 8 de marzo competirá solo”

El secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, precisó este lunes, que el Gobierno quedará compitiendo solo en las elecciones presidenciales si insiste en realizar el proceso sin tener las garantías necesarias y que ha venido exigiendo la oposición en las reuniones de diálogo.

“Ahora que hay certidumbre de que habrá elecciones, hay que esperar los resultados de las conversaciones en República Dominicana. Si el Gobierno dice, por ejemplo, que las elecciones son el 8 de marzo, competirá él solo. Si está prevista la reunión del diálogo es, entre otras cosas, para determinar la fecha de las elecciones. Si el Gobierno, por su cuenta, fija la fecha de las elecciones para que después haya reunión del diálogo, eso no tendría ninguna razón de ser. ¿Para qué te vas a reunir si el Gobierno dice que la fecha es tal y punto? Pues no hay diálogo. Para que haya avance es necesario que el Gobierno entienda que no puede haber un proceso electoral a la nicaragüense porque no lo vamos a aceptar”, dijo en entrevista para Noticiero Venevisión.

