El gobierno juega ajedrez y parte de la oposición palito mantequillero

(Gracias a Dios aún hay gente sensata que no pisa ese peine)

Abog. Carlos Rodríguez

Mucha gente mantiene una duda razonable sobre el proceso de diálogo y negociación política y no cree que pueda firmarse algún tipo de acuerdo, sin embargo desde mi perspectiva y a la luz de los últimos acontecimientos pareciera ser que la firma de dicho acuerdo es inminente, ya que ambas parte necesitan firmarlo, lo que sucede es que estamos frente a un escenario de teoría de juegos en el que cada parte está buscando que la firma del mismo lo perjudique lo menos posible o que perjudique a su adversario.

A continuación voy a intentar realizar una explicación detallada de todo esto: 1) El gobierno anuncia la firma de un pre acuerdo porque busca hacer ver que se salió con la suya y de esta manera genera desesperanza en el pueblo opositor. La oposición por su parte contesta diciendo que no se firmó ningún pre acuerdo sino un acta en el que se recogieron los puntos que se están discutiendo. La pregunta es quien sacó ventaja de ese anuncio? Lógicamente el gobierno, primero porque tiene mejor política comunicacional que la oposición y segundo porque quienes apoyan al gobierno no se destruyen entre sí y porque ellos no incurren en el dilema del prisionero, tal como pasa en la oposición, en el que nadie está dispuesto a colaborar aunque saben que esa falta de cooperación los perjudica a todos y 2) El acuerdo se firmará porque la presión internacional es muy fuerte y porque saben que sería muy costoso para ellos asumir un nuevo período gubernamental deslegitimados ante los ojos del mundo. La oposición tendrá que hacerlo porque tiene frente así el desafío de cambiar a un gobierno no democrático de manera democrática. Lo que sucede en este punto es que cada jugador antes de realizar esta jugada está tomando decisiones estratégicas, tomando en cuenta lo que piensa y lo que hará el adversario, cual será su reacción, como se comportará. Esto es igual a lo que sucede en una partida de ajedrez, en la cual el jugador antes de mover una pieza, piensa en la movida de su contrincante y busca adelantarse a la jugada para intentar ganar.

El gobierno mueve sus piezas y convoca las elecciones a través de la Asamblea Nacional Constituyente, un ente que la oposición aborrece y rechaza, inhabilita partidos políticos, se muestra unido, hace ver que es inderrotable y que votar no vale la pena, estimula la única arma que le puede permitir ganar las elecciones, nada más y nada menos que la abstención, claramente están jugando ajedrez. Por su parte algunos partidos de la oposición compran lo que el gobierno les vende, se levantan de la mesa y dicen: con este CNE nosotros no vamos a participar, en lugar de proceder a designar un candidato de consenso, salir a la calle a exigir condiciones electorales y seguir denunciando el ventajismo y el abuso del gobierno, es decir, prefieren jugar palito mantequillero, en lugar de ajedrez. Gracias a Dios, aún existe gente sensata en la oposición y no pisan ese peine. Sencillamente todo se reduce a teoría de juegos y ganará el jugador que mueva mejor sus piezas, esto apenas comienza, el señor los bendiga.

