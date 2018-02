El reto de la nueva gerencia debe ser abatir la improductividad

Profesor Julio Liendo, asesor empresarial y experto en Mejoramiento Continuo

La sección de Foros Especiales del Diario Región Oriente iniciamos esta nueva etapa con el profesor Julio Liendo, asesor empresarial y experto en Mejoramiento Continuo o Filosofía KAIZEN, quien nos dará una serie de propuestas para mejorar la productividad de las empresas.

¿Cuáles son las ideas en concreto para mejorar la productividad de las empresas?

Proponemos mejoras para enfrentar situaciones fundamentales, ideas efectivas y estrategias para abatir todo aquello que impida la productividad en su más amplio sentido. Necesitamos incursionar en las formas o métodos de hacer las cosas, abandonar las malas praxis y hacer uso de la buenas prácticas en todo, recordar y aplicar el principio básico de la Calidad Total, “hacerlo todo bien desde el principio”.

Las vicisitudes actuales demandan proactividad, dedicación y esfuerzo pasando de las contemplaciones a las proacciones y sacudirse a fin de alivianar los lastres que nos han mantenido casi estáticos y sin avanzar, y empezar de manera sistemática y sostenida los planes de acción, con programas y metas específicas y factibles.

¿Qué propones como proyecto de mejoras?

Primero, ir de lo más simple hacia lo más complejo, de lo más rápido hacia lo más lento y de lo más barato hacia lo más caro, categorizar, cronogramar y planear las actividades y tareas, previa asignación de la prioridad y recursos integrales; asimismo, conformar, estructurar y preparar los equipos de trabajo de Alto Desempeño (EAD); simultáneamente evaluar y diagnosticar para actualizar los status particulares, con los métodos y herramientas que existen para ello. Estas acciones serán ejecutadas conjuntamente con las personas e involucrados en cada situación, para ir logrando el efecto multiplicador y desarrollar la gente o personas claves (key persons) que a su vez adquirirán experticia y experiencia en estos menesteres.

¿Cómo atacar las desviaciones y deficiencias que existen en algunas empresas?

Las mismas empresas que están pasando por la situación de improductividad, disponen del potencial humano por medio del cual se pueden atacar las desviaciones y deficiencias a través de acciones mancomunadas y organizadas, además de simples y económicas.

Tengo años interactuando con el trabajador venezolano y doy fe de lo que nos ha faltado, en primer lugar son deseos y decisiones y en segundo lugar, que los empresarios y gerentes junto con sus STAFF de supervisores, operarios y la gente experimentada de sus nóminas, diseñemos las estrategias de acción para acometer los planes que propongo y que son factibles debido a lo fácil, rápido y económico que caracteriza la filosofía del KAIZEN. Es asombrosa la calidad de gente del país, especialmente la del Oriente y particularmente la de Cumaná, este es un buen momento para traer a la memoria la vivencia de lo que hace años fue un caso que atrajo la atención de analistas, me refiero al “milagro Cumanés”, emulando el famoso caso del milagro japonés y su resurrección para salir del marasmo que tuvieron con sus bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, yo lo publiqué nacionalmente y fui actor en el caso de Toyota cuando se implantó esta filosofía. Así que hoy vuelvo a ratificar y reiterar que lo que nos ha afectado para no ser mejores y hacer más, es la “simbiosis y sinergia” entre empresas y trabajadores, y esto es un gran mal nacional.

¿Cuál sería un buen ejemplo de lo que estás planteando?

Por ejemplo, qué significa ir de lo más simple hacia lo más complejo: La productividad es el tema de actualidad por excelencia en cualquiera organización y partiendo del hecho trascendental de su importancia, no termina de ser digerido porque está desenfocado en los niveles más bajos de las empresas o instituciones y la gente confunde producción con productividad; así que lo primero es explicar e inducir a la gente en su sentido más amplio y diáfano, ya que se hace con modelos matemáticos, complejos y exigentes, siendo que ésta sencillamente es “producir al máximo posible, con la calidad máxima posible al menor costo posible y sin dañar el medio ambiente”; este mensaje llega directo y claro a cualquier nivel y genera una actitud positiva, haciendo partícipes a todos y orienta las mentalidades sin generar presiones ni manipulaciones y progresivamente se logran mejoras sobre las bases de estos conceptos y criterios. Luego se sigue con los aspectos de mejoras y correcciones detectando y mejorando en qué lugares u operaciones no se visualizan las bases antes mencionadas de la productividad, se implanta un sistema sencillo de ideas y sugerencias con sus reconocimientos para estimular a quienes participen en las mejoras e independientemente del nivel de los actores, porque todos pueden participar, este mismo esquema de simplicidad se aplicaría con los otros temas o tópicos tales como la calidad, mantenimiento, seguridad, etc.

¿Qué propones para maximizar la productividad?

Es necesario establecer los criterios básicos sobre los cuales desarrollar los lineamientos antes de iniciar las acciones de mejoras. Empezando que hoy día resulta mucho más difícil que hace pocos años, pero no es imposible y si tu preguntas en las organizaciones productivas de bienes tangibles o bien de servicios, cómo es la planificación en ellas y cómo la ejecutan, encontraremos que existen demasiadas improvisaciones, pocos expertos en cómo planificar y casi ninguna organización y administración, para realizar una ejecución impecable. Recurriendo a la simplicidad básica de la planificación, hay que decir que una planificación cualquiera que ella sea, siempre debe responder las cinco preguntas siguientes: Qué, quién, dónde, con qué y cómo; si damos respuestas correctas, precisas y completas, estaremos planificando y el cuándo, (fecha y hora) es la respuesta de la programación, recordando que la planificación es estática (a menos que cambien las circunstancias), pero la programación es dinámica.

¿Cuál es tu opinión y recomendaciones para optimizar la gerencia en general?

Ese es otro tema “peso pesado” ya que si bien es cierto la infinidad de modelos, tipos y escuelas de gerencia, no es menos cierto que existen muchas debilidades atribuibles a las personas que se desempeñan como tales y aunque la gerencia moderna ha evolucionado enormemente, aún hay ausencia de principios básicos gerenciales, enfoques equivocados, prácticas erráticas, inconsistencias con el “deber ser”, de tal modo que hoy todavía se ven casos de la gerencia paradójica que quiere, pero no hace y no sabe para dónde va; y la gerencia del terror plenamente autocrática cuando hoy se promueve la gerencia social y humanística, con valores altruistas donde prevalecen aspectos tales como el ser humano por encima de otras consideraciones.

¿Tienes algo inmediato para iniciar acciones concretas que interese al sector gerencial?

Estoy organizando y coordinando una actividad tutorial para sensibilizar a los interesados sobre el Kaizen y pronto lo haré público. Estará dirigido al nivel directivo y gerencial, así como los supervisores y superintendentes sobre los cuales recae la función y responsabilidad de dirigir y administrar las empresas privadas o públicas, ya que se trata de abatir la improductividad.

¿Dónde y cómo funcionan estas actividades de asesoría y apoyo?

Tengo una empresa denominada CENDIHUTYG, R.L. (Centro de Desarrollo Integral, Humano, Técnico y Gerencial) y me desempeño desde aquí en Cumaná, contando con una gama de soluciones para el sector empresarial mediante adiestramientos específicos y a través de acuerdos y planes mancomunados con las empresas, mediante diagnósticos y evaluaciones para conocer cada situación en particular y diseñar las acciones que resulten (traje a la medida), mi experiencia global en estos menesteres es de más de 55 años, 25 en Asesorías y Consultorías Senior, dentro y fuera del país. Mis teléfonos son 0414 0896533 y 0293 4318019, email: julio.liendo72@gmail.com

Me pueden localizar para conversar más particularmente ampliando los detalles implícitos y para escuchar sus casos a resolver.

