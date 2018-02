Gremio Médico del Hospital de Carúpano introduce denuncia ante el MP

Hoy el gremio de médicos toma acciones ante el grave problema del Hospital de Carúpano. | FOTO: César Toledo

Por la problemática que atraviesa el sector salud

El Gremio de Médicos que trabaja en el Hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, preocupado por la problemática que atraviesa el sector salud y las dificultades que enfrentan los pacientes al no contar con insumos para ser atendidos, aunado a los innumerables problemas existentes en el centro hospitalario y ahora se suma la llegada de visitantes durante la temporada de Carnavales, por lo que la situación se agudiza, representando todo un riesgo para garantizar la vida de los mismos; por tal razón se movilizará hoy para introducir ante la Fiscalía del Ministerio Público, un documento con una serie de denuncias de la situación actual del hospital.

Extraoficialmente, a las 10:00 de la mañana, se presentarán ante la Fiscalía con la finalidad de exponer la situación que sólo aquel que tiene paciente o trabaje en el hospital sabe del deprimente panorama que vive el centro hospitalario.

Expresaron los médicos que no hay nada de insumos en las diferentes áreas del hospital como: analgésicos, soluciones, antibióticos, guantes, gazas, suturas, yelcos, entre otros, lo que imposibilita la atención de emergencias a pacientes que ingresan de mas diez municipios de Paria, y ahora no se explican cómo van a atender la demanda de pacientes que ingresa en temporadas altas. Los médicos dejan claro que esto no se trata de hacer proselitismo político, sino que es una cuestión de conciencia sobre la situación, por lo que autoridades competentes se deben abocar a resolver el problema.

Además, no sólo faltan insumos, sino también implementos y materiales de limpieza para desinfectar.

También, tienen varios años laborando sin realizar exámenes, porque los laboratorios no cuentan con reactivos ni nada, así se encuentra el área de radiología, no hay para sacar placas a pacientes en la emergencia, entre otras irregularidades.

