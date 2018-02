Campesinos conmemoran nacimiento de Ezequiel Zamora

El grito zamorano de “tierras y hombres libres” se hizo escuchar en Carúpano

Con el propósito de socializar el legado histórico del General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, dentro de las realidades que se viven en las comunidades agro productivas del municipio Bermúdez, incluyendo el llamado de atención de las autoridades gubernamentales, se realizó el jueves 1 de febrero, un acto público en la plaza Bolívar a propósito de conmemorarse el 201° Aniversario de su nacimiento.

El evento fue promovido por el colectivo social Columna Campesina Ezequiel Zamora, activo desde el 2012, contando con la presencia de voceros de las comunidades campesinas de Pica de Evaristo, Las Pionías, Lebranche, El Muco, El Charcal, La Gloria, Maturincito, Chipichipi y Macarapana, así como también del INTI, Fandafa, Fondades, la Alcaldía de Carúpano y la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela (FCBV).

El discurso de orden estuvo a cargo del perito agrónomo, Manuel Luigi, actual presidente de la FCBV, en el cual se destacó a Zamora como inmortal caudillo y fenomenal estratega, es una figura fundamental en la historia venezolana. Su proyecto popular campesino, salido desde las entrañas mismas del pueblo, buscaba la igualdad de todos los ciudadanos, la abolición total de la esclavitud y la equitativa distribución de la tierra, reivindicando el proyecto bolivariano que había sido malogrado luego de la extinción del sueño de la Gran Colombia.

“Por eso no sorprende que luego de su controvertido asesinato, las élites nacionales se dieron a la tarea de borrar su memoria durante décadas, logrando alejarlo del imaginario nacional”, agregó.

Por su parte, el Lcdo. Johnys Burgos, coordinador político de la Columna Campesina Ezequiel Zamora, le dio valor al sagrado compromiso del productor agropecuario en su ineludible responsabilidad de alcanzar el desarrollo agroalimentario del país, el aseguramiento de la seguridad y soberanía en el área de la producción.

“Debo estar bien claro en que, en lo personal no concuerdo con esta realidad que vive el campesinado venezolano, la cual me parece muy contraria con el aporte histórico aportado en las epopeyas independentistas bolivariana y zamorana; y su bajo nivel de vida habla por sí solo. Y si en estos momentos, desde el campo tenemos la capacidad de sostener y garantizar la alimentación del pueblo venezolano. Hoy La lucha por la tierra y por la soberanía alimentaria no es solamente de los campesinos sino de todo un país”, concluyó diciendo.

