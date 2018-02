Hoy se inaugura II Copa de Fútbol Carnaval 2018 organizada por Atlético Camino

Ernesto Camino, presidente de la Academia Atlético Camino al declarar al Diario del Pueblo | FOTO: Martín Coronado

Hoy viernes 9 de febrero, en horas de la tarde, se estará inaugurando la II Copa “Carnaval 2018” organizada por la Academia Atlético Camino, la competencia reunirá a las mejores oncenas tanto local como nacional, contando con el apoyo de la Gobernación del estado Sucre, Alcaldía del municipio Sucre, Misión A Toda Vida Venezuela y la Oficina Nacional Antidrogas, empresas públicas y privadas.

La justa se extenderá hasta el martes 13 de febrero en varias plazas de la tierra del Gran Mariscal de Ayacucho, en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, la junta directiva hace un gran esfuerzo para organizar un evento de esta magnitud donde estarán en Cumaná las futuras estrellas del fútbol a nivel nacional e internacional.

Ernesto Camino, presidente de la Academia de Fútbol Atlético Camino, invita a toda la colectividad del estado Sucre a presenciar este digno espectáculo deportivo, la programación comprende del tradicional desfile de los equipos, entonación del himno nacional, elección de la reina del torneo, palabras de autoridades invitadas, espectáculo musical y juego inaugural.

