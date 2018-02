Carnavales de Carúpano bajan popularidad  en este año 2018

Una de las pocas carrozas que se vieron este año. | FOTO: César Toledo

Sólo tres bandas show, desfilaron por calle Juncal. | FOTO: César Toledo

La Nueva reina del Carnaval 2018 junto a la primera autoridad municipal

| FOTO: César Toledo

Pese a los esfuerzos realizados desde el gobierno municipal de Bermúdez, en continuar proyectando los Carnavales Turísticos Internacionales de Carúpano y cumplir a cabalidad con lo establecido en el programa de trabajo, ya que de lo contrario, se hubiese roto con tradiciones de la ciudad carupanera; los espectadores de estas fiestas carnestolendas, aseguran que la popularidad baja en este año 2018, debido a la poca afluencia de temporaditas al Municipio, además de la baja calidad en cuanto a la elaboración de carrozas y trajes de fantasías, la poca participación de habitantes en las comparsas; al igual que la baja participación de bandas show en estos grandes eventos a los cuales se está acostumbrado.

Asimismo, esta vez el Carnaval deja por fuera a las muchachonas, recordadas por su inigualable entusiasmo, inspirando a las abuelas a participar en el Carnaval; igualmente, se evidenció la poca visita de buhoneros que llegaban de otros Estados del país, lo cual eran un granito de arena para estas atractivas fiestas.

Después de tener acostumbrado al público a grandes show con artistas nacionales e internacionales, estos no se hicieron presentes en este año 2018, también, por la no activación de vuelos comerciales en el aeropuerto Gral. José Francisco Bermúdez, se ha convertido en un factor importante, porque no hay ningún tipo de ingresos de turistas nacionales ni muchos menos internacionales.

Sin embargo, ante los innumerables problemas que atraviesan los carupaneros, unos se animaron y salieron a disfrutar durante estos cuatro días de asueto en la calle Juncal y avenida, siendo el sábado y el domingo incomparables a otros años, quedando desolado a ciertas horas de la noche y día. Sólo el día lunes de carnaval, fue que se llenó porque la gente acostumbra a esperar la noche de brujas. Otros carupaneros, optaron por visitar las diferentes playas de las costas del litoral carupanero para romper con la rutina de trabajo y cargarse de energías positivas. Mientras que otros habitantes prefirieron no salir de sus hogares.

Los Carnavales de Carúpano en el año 2006, desde el primer día hasta el último eran calles abarrotadas, en donde se dificultaba en tráfico vehicular por las calles de la ciudad, en donde se tenía que tomar vías alternas como escape. Eran otros aires de entusiasmo, de alegría, de ganas de participar, de celebrar, en donde todo un año hacedores de fantasías laboraban sus impresionantes trajes que a más de uno deslumbraban cautivando con sus detalles y creaciones.

A diferencia de este año, en donde conductores pudieron apreciar las calles vacías, desplazándose tranquilamente con normalidad por la localidad, perdiéndose esa magia que producen los carnavales bajo su intensidad, tal vez por falta de presupuesto y recursos. Además, los ánimos de muchos habitantes no eran los mejores para la festividad. Esperando que las distintas situaciones mejoren para volver hacer de estos carnavales el N/1 en el país.

“Los carnavales de Carúpano, no son nada sin la participación importante de los hacedores de fantasía, quienes representan el motor principal de la festividad y deben ocupar un lugar privilegiado todo el año, no sólo en la temporada de carnaval”, expuso un visitante que año, tras año, llega a suelo carupanero para ver la populosa fiesta.

