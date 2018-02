Mi compromiso es con las comunidades

Pueblo e interpretación

Félix Rodríguez

La construcción del Socialismo en Venezuela, bajo el liderazgo de nuestro Líder Hugo Chávez, tiene entre sus logros más importantes haber creado los mecanismos para que el pueblo tuviera acceso al conocimiento y en consecuencia al análisis de información. (Pensamiento crítico). En ese sentido, el pueblo percibe que estamos ante una crisis que requiere de ajustes importantes no solo económicos, sino también, de exigencias a los líderes o gobernantes para que cambien e incremente la inclusión del pueblo organizado. El pueblo percibe que estamos frente a una serie de desviaciones, que de una u otra forma han debilitado los valores morales y éticos para construcción del gobierno que deseamos, encontrándose entre ellos la corrupción y la falta de acciones, en función del tiempo, todo en contradicción de construir la fortaleza productiva que en estos momentos es determinante. El mayor peso recae sobre los que están al frente de los puestos de dirección en el gobierno.

Sin duda, que todos entenderemos la situación y las explicaciones sobre los ajustes a los programas de gobierno. No obstante, el modelaje político será el factor fundamental de convencimiento. En buena parte, el pueblo no aceptará que por unos pocos el proceso socialista se detenga y le de vida al capitalismo. El poder popular representado por la unión cívico-militar se ha convertido en unos de los pilares de la defensa del proceso revolucionario. Esa unión no sólo debe verse como organización para trabajar en materia de orden público, por lo tanto, esto reclama de una mayor participación en labores de producción económica, acompañada de programas educativos.

La creación de conciencia pasa a ser fundamental para entender y/o evitar creer en las propuestas que prepara el mundo capitalista, en función de defender su continuidad. Ya muchos pensadores nos alertan de las herramientas capaces de usarse para relanzar lo que se llamaría el “Nuevo capitalismo”. El disfraz será de más humano, solidario y democrático, sin embargo, no podrá esconder el rostro de los dueños de siempre. El mismo, tendrá cara de hombre, pero es el vampiro capaz de mutarse o transformarse con tal de continuar chupando la sangre del pueblo.

En concordancia con nuestra situación observamos al presidente Nicolás Maduro, señalar el camino de Gobernar con el pueblo. Adicionalmente, gerencia la convivencia política. A corto plazo, de seguro debemos estar ante proyectos sociales dirigidos, a todo costo, a solventar el ataque financiero. La inventiva, en la generación de empleo será la clave para atenuar el impacto de la renta petrolera, de seguir los programas de otorgamiento de bonos para atenuar la crisis vendría a crear mayor dependencia en el no hacer.

Existe mucha tela por cortar y en la medida que actuemos en equipo, de forma integrada, tendremos la fuente inagotable de las soluciones. El avance dependerá de la plataforma que se construya. La misma tendrá que considerar la capacidad del pueblo, para diseñar las estrategias a seguir. Si no es de esa forma, dudo que la crisis sea atenuada y podamos contener la mutación del capitalismo.

La tarea ha sido ardua, se ha gastado tiempo en interpretar la magnitud del reto, que implica desmontar el andamiaje de dependencia de las clases sociales, dueñas de los medios de producción. No por ser privados, si no por su injerencia en la conducción económica del país. El sistema económico, encontrado por el gobierno del presidente Chávez había delegado las funciones de gobernar, para el pueblo, al sector privado quienes lo hacían a favor de grupos sociales y no para la mayoría. El liderazgo político tendrá su fortaleza en la misma proporción que sea capaz de organizar al pueblo y paralelamente fortalecer los principios y valores del socialismo que queremos. Estamos ante una situación que permite crear el estimulo que demanda la república, para los próximos cinco años, los cuales serán decisivos para no volver atrás. No debe interpretarse que el pueblo esta quieto, busca alternativas, sólo que en la oposición no las ve. iCUIDADO!

