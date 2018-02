¿Venezuela bajo ataque?

¿Invasión o ayuda humanitaria?

Desde el viernes pasado los países fronterizos con Venezuela movilizaron gran cantidad de tropas y tanques de guerra, bajo la excusa de “controlar la excesiva migración de venezolanos” que tratan de salir del país por las fronteras de Colombia, Brasil o Guyana Esequiba. Pero también un enorme contingente de militares norteamericanos han sido apostados en Panamá, y en islas del Caribe como Aruba, Curazao y Bonaire, precisamente a pocas millas náuticas de las costas venezolanas, lo que ha sido interpretado por el gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza inminente y un intento de amedrentamiento para impedir las elecciones presidenciales previstas para el próximo 22 de abril. Sin embargo, el subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump para Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri, en una rueda de prensa sobre la primera gira por la región del jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, afirmó que Estados Unidos está ofreciendo asistencia “técnica y humanitaria” para los “migrantes y refugiados” venezolanos y, agregó, aboga por “mantenerlos cerca de la frontera con Venezuela porque quieren volver a su casa cuando la democracia sea restaurada en su país”. Asimismo, subrayó que, aunque Colombia y Brasil son los que están recibiendo más venezolanos, se trata de un “tema regional” porque también están llegando “a Curazao, Aruba, Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile”. El subsecretario lamentó una vez más que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no permita la entrada de la ayuda humanitaria que le han ofrecido tanto Estados Unidos como otras naciones de la región. “Si Maduro nos permitiera que la asistencia de alimentos y servicios médicos llegara al pueblo de Venezuela podríamos tener un impacto directo”, sostuvo, aunque subrayó que “Estados Unidos siempre hará su parte”. Miles de venezolanos que intentan entrar a Colombia por el paso fronterizo de Cúcuta protagonizaron el pasado viernes momentos de tensión en el Puente Internacional Simón Bolívar donde comenzaron a funcionar los nuevos controles de acceso anunciados ayer por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Con la crisis han llegado a Colombia unos 550.000 venezolanos, a los que se suman 37.000 que cada día cruzan la frontera, muchos de los cuales lo hacen en busca de alimentos y medicinas. Esta situación ha llevado tanto a la ONU como a Estados Unidos a ofrecer su ayuda a Colombia. En Brasil, el pasado diciembre el gobierno regional de Roraima, un Estado amazónico fronterizo con Venezuela, declaró el estado de “emergencia social” para atender la crisis provocada por el elevado número de inmigrantes venezolanos llegados en los últimos meses. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y septiembre de ese año 12.193 venezolanos solicitaron refugio en Brasil tras haber ingresado al país por la frontera de Roraima. Ese número de solicitudes es más de cinco veces superior al acumulado en los dos últimos años.

Santos quiere bombardear a Venezuela

Tarek William Saab, Fiscal General de la República, denunció este lunes sobre pretensiones de agredir a Venezuela desde Colombia, nación que ha acogido esta semana al jefe de Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd. En un encuentro enmarcado en el 380 Aniversario de la Fundación de Barcelona, estado Anzoátegui, Saab aseguró que desde el hermano país se está planeando “reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad como lo es el bombardeo militar, la invasión militar, como lo es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela”. “Eso no lo vamos a permitir y aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra en la Patria de Bolívar”, reiteró William Saab. De la misma manera, advirtió respecto a las presuntas pretensiones: “que lo entienda la godarria colombiana, que eso no lo vamos a permitir y lo vamos a combatir”. A su vez, preguntó: “De qué es culpable el pueblo de Venezuela para merecer un bombardeo como lo amenazó Donald Trump”, publicó AVN.

No se dejaran matar

El excanciller venezolano Roy Chaderton, miembro del equipo oficialista en el diálogo que se desarrollaba en República Dominicana, aseguró que Venezuela está sitiada, que una invasión a su país es posible y calificó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos de “siniestro” por sumarse a ellas. “Sí, es un sitio, pero nosotros vamos a resistir ese sitio”, respondió Chaderton al ser preguntado en una entrevista en el canal estatal VTV sobre si esta es la situación en la que se encuentra el país caribeño en la actualidad. El que fuera embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló, sin embargo que “no todas las invasiones son exitosas” y que frente a esta posibilidad Venezuela “tiene abundancia de testículos y ovarios y no nos vamos a dejar matar”. Defendió que existe una “expectativa” de invasión militar al país, aunque no aclaró por parte de quien. Dijo que Santos, a quien calificó de personaje “especialmente siniestro”, se arriesgó a “exhibirse como un traidor cuando decidió sumarse a la ofensiva contra Venezuela”. “En el intento alocado de invadir nuestro país cada esquina va a ser una trinchera y cada ventana un espacio para un francotirador patriota”, afirmó y agregó: “Un infante de marina o un soldado colombiano que le manden a matar venezolanos no creo que le vaya a resultar muy fácil”. Advirtió además que “de pronto se nos ocurre ver hacia el sur occidente y hacernos las fantasía de una salida venezolana al Pacífico en caso de que los colombianos, la oligarquía colombiana santanderista insista en destruir nuestro país, como ha sido su intento durante 200 años”. Chaderton fue uno de los integrantes del equipo que el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro envió a Santo Domingo para buscar un acuerdo con la oposición y que entró el miércoles en “receso indefinido” al no llegar un acuerdo tras varias encuentros, según uno de sus facilitadores.

Colombia lo desmiente

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Alberto Mejía, negó que haya un plan para invadir y bombardear Venezuela, tal y como denunció horas antes el Fiscal General de ese país, Tarek Saab. “Tenemos tantos problemas en nuestro país que estamos dedicados y focalizados. Sólo nos interesa solucionar los problemas del pueblo colombiano”, dijo el General Mejía en rueda de prensa al ser preguntado sobre ese tema. Saab denunció que desde Colombia se planea “el bombardeo militar, la invasión militar” del país, y advirtió que tanto las Fuerzas Armadas, como las instituciones y el pueblo no lo permitirán “jamás”. “Desde Colombia, y así lo denunció como presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la República, se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela”, aseguró el fiscal.

Un senador que alienta la invasión

En medio de este nuevo escenario que para el gobierno de Venezuela es “prebélico”, el senador estadounidense Marco Rubio, manifestó ayer que “Maduro es ilegítimo, mientras permanezca en el poder no hay esperanza para una transición ordenada hacia el orden democrático en Venezuela”, mediante su cuenta en la red social Twitter.

Rubio ha sido el senador que más ha incitado al presidente Donald Trump para que ordene una “invasión militar a Venezuela. “El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas de Venezuela si decidieran proteger al pueblo y restaurar la democracia quitando a un dictador”, escribió Rubio en su cuenta de Twitter hace días. “Los soldados comen de los cubos de basura y sus familias están hambrientas en Venezuela mientras Maduro y sus amigos viven como reyes y bloquean la ayuda humanitaria”, también agregó el congresista. Mientras el presidente Trump en agosto pasado, aseguró que no descartaba una opción militar para Venezuela: “Tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesaria”, dijo.

Salida militar no es la solución

Para Moisés Naim, el número de desplazados de Venezuela es más grande que el de Siria, no hay respuesta, ni iniciativa del Gobierno para mejorar la situación. En otras palabras los ciudadanos y los países vecinos como Colombia deben prepararse. Así lo expresó en entrevista a Caracol Radio. “No hace falta ponerle más sanciones a Venezuela, hay que sancionar con nombre propio y a los que están fuera, en Europa disfrutando sus fortunas”, dijo en entrevista Moisés Naím cuando se le preguntó por el futuro de Venezuela. Aunque considera que Nicolás Maduro es el Sadam Hussein de América Latina descarta que la solución sea la misma, la salida militar. “Eso no se va dar, una intervención militar, no hay voluntad de los presidentes de América Latina, quién va a mandar a sus hombres a morir en Venezuela”. Dijo que las denuncias en la Corte Penal Internacional son un ejercicio de propaganda, que no basta con denunciar los crimines, “hay que documentar los casos, porque los resultados se hacen de manera lenta”. Lo que es claro para Naím es que los responsables de este “genocidio” tendrán que responder ante la CPI en algún momento.

Maduro pide intervención del Papa

En ese contexto, el Presidente de la República Nicolás Maduro pidió la intervención del Papa Francisco para “continuar un diálogo respetuoso con los Estados Unidos”. A su vez, solicitó al Sumo Pontífice, interceder para evitar que Donald Trump lance una ofensiva militar sobre Venezuela e impedir “que los desaparezca, que desaparezcan al pueblo de Venezuela y a la revolución bolivariana”. En conferencia de prensa Maduro declaró: “Que el Papa nos ayude al diálogo respetuoso, a la verdad, que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al Papa ayuda contra la amenaza militar de Estados Unidos”, dijo el gobernante en conferencia de prensa. “Que no nos abandone (…), que no permita que nos desaparezcan como pueblo”, pidió Maduro ante el pronunciamiento de Trump hace unos días en el cual indicó que evalúa tomar acciones militares en Venezuela si es que el conflicto persiste. Ante ello, Maduro aprovechó para señalar que “Venezuela tiene el apoyo de Rusia, pleno, total, absoluto” y agregó que próximamente tendrá una reunión en Moscú con su homólogo Vladimir Putin, a quien definió como “un hombre de paz”

