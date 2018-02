DIME QUE TE CUENTO Y TE DIRÉ QUE APRENDES

No te agites que te fermentas

Padre Marcelo Rivas Sánchez

Vivimos unos momentos y circunstancias muy rápidas, angustiantes y muy llenas de una explosión sin precedentes en la historia de una Venezuela de la concordia y la tranquilidad. Y es por eso, que les invito a que hagamos una pausa.

Recuerdo la canción de José, José “Mi vida” que dice: Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida… Y la recuerdo porque en eso andamos de un lado a otro, en una eterna carrera. El trabajo, los estudios, los muchachos, las ocupaciones, las deudas, las compras, las colas, la delincuencia… Pero no hay tiempo para vivir y saborear el gusto por la vida. Y es tan grave el asunto que descuidamos la vida y la vemos que va en camino al despeñadero y así la dejamos.

Detenernos para saber qué es lo importante y cuánto tiempo le dedicamos. Somos muchos los que dejamos para mañana lo importante y nos quedamos con bagatelas, pequeñeces que dan la simple sensación de haber logrado, pero quedamos siempre en deuda. Andamos como las ambulancias en carreras de urgencias y ahí se encuentra la situación por la cual se resiente la salud y la paz de la vida. Sin olvidar las relaciones con la familia y con las demás personas. También apoyamos esto en Proverbios 4:23.

Llega uno del trabajo con aquel problema y quien paga los platos rotos es la familia. La cual nos espera con cariño y afecto y nosotros descargamos toda esa furia del trabajo o del ambiente en que vivimos. Entonces paremos. Por favor detengámonos.

Detenerse no es renunciar, es avanzar con inteligencia, calma y decisión. Detenerse es saber pensar de lo que somos y hacia dónde vamos.

Detenerse es saber penar en lo pequeño para logar lo grande.

Detenerse es valorar la hora y el momento de detenerse.

Detenerse para saber que el éxito no es para siempre, el fracaso no es el final y la grandeza está en saber avanzar.

Epa y no es poesía o simples palabras, sino que es una realidad, pues quien sabe detenerse podrá dar explicaciones en el futuro por qué lo hizo. Todos llamados a dedicar un tiempo a pensar y recapitular. Pensar para hacer un balance y recapitular para buscar acomodos, conversiones y nuevos métodos. Ya que es un muy fácil rendirse y tirar todo por la borda.

Hay situaciones en que creemos que no la estamos comiendo y mandamos de lo mejor y eso es mentira. Pues cada día es un tormento, un drama y una situación que nos hace terminar cansados, agobiados y con mil preocupaciones inventadas o adheridas sin ton, ni son.

Aquí habrá que entender que el activismo no es la solución. Es como querer escuchar música para olvidar pero la letra de aquella canción me hace llorar. Recordemos que el que persevere vence de Mateo 24:13 y además, hay que saber guardar el corazón, ya que éste determinará el rumbo de la vida. Si en ese corazón metemos basura seremos conducidos a la basura y si metemos amor, comprensión, nos llevará de la mano a la felicidad.

Entonces detenerse no es de locos, de perezosos o de personas fracasadas, todo lo contrario, es de personas con futuro y dimensión en la superación y desarrollo. Nada de medias tintas dejando para mañana. No y no. Hay que saber detenerse y punto. ¡Hasta aquí llego! No es el fin, pero si una reflexión profunda y muy seria de mi vida y mis relaciones.

Hay una sana invitación para que hagamos “pausa” que es un arte. Un excelente patinador sobre hielo cae bruscamente y en segundos se recompone y prosigue. Sabe que los jueces le castigarán, pero no se queda caído. Así nosotros, quienes bailamos la vida debemos detenernos haciendo interrupción para sanar y ubicarnos en el tiempo. No es cerrar los ojos a la verdad. Más bien es abrirlos para ver la verdad de la ruta por la cual se avanza.

Si no sabes detenerte darás vueltas y vueltas

para terminar casando y fracasado.

