El diputado a la Asamblea Nacional emprenderá una gira por países de América Latina para “conquistar” condiciones que garanticen elecciones presidenciales “dentro de la Constitución”.

Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, indicó a través de una carta abierta enviada por las redes sociales, que el Gobierno nacional no aceptaría “una verdadera elección presidencial porque sabe que la perdería” y que en consecuencia, eso “obstruye” toda posibilidad de un cambio político en Venezuela. “El Gobierno quiere elecciones, pero no quiere que la gente elija”, mencionó.

A través de la misiva, Borges recordó que desde el primero de diciembre de 2017, delegaciones del Gobierno y la oposición se encontraron en República Dominicana para dialogar y que entretanto, la Unidad había exigido condiciones para los comicios presidenciales, pero “la delegación del Gobierno dejó claro que no estaba dispuesto a un acuerdo que le permitiera al pueblo venezolano unas elecciones justas”.

Asimismo, mencionó que el Gobierno, “de forma intencional se burló de los facilitadores con sus actos contra partidos políticos, contra la tarjeta y representación de la Unidad y contra líderes de la oposición”.

“Nicolás Maduro sabe que en una elección libre y competitiva el pueblo votaría en contra de una gestión que ha traído hiperinflación, hambruna, muertes recurrentes por falta de medicinas, parálisis sistemática del transporte público, niveles insoportables de inseguridad en las calles, escasez de comida, gasolina y hasta de efectivo”, aseguró Julio Borges a través de la carta.

Por su parte, Borges instó a los seguidores de la oposición venezolana a mantenerse en unión para alcanzar “una meta común: el cambio político en el país”.

“Nosotros estuvimos presentes durante todo el proceso de manera firme, sin doblegarnos, buscando un resultado en favor del pueblo de Venezuela”, dijo al referirse a las mesas de negociación con el Gobierno.

Destacó el parlamentario que dentro de poco se emprenderá una gira por Brasil, Chile, Argentina, México, Panamá, entre otros países, con la finalidad de “conquistar las condiciones que permitan unas elecciones libres, justas y dentro de la Constitución”.

