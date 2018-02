TOQUE DE PIMIENTA

Uno regala y el otro manda a criar cochinos

Pedro Lunar

Los socialistas del siglo XXI han llevado a Venezuela al hundimiento de su economía, destruyendo el aparato productivo nacional y poniendo al pueblo a pasar hambre.

El Presidente de la República comenzó el año 2018 regalando dinero a través de un decreto, nuevamente dio un bono de 500.000 bolívares para lo que tengan el Carnet de la Patria, llamado Bono de Reyes, mientras el Gobernador del estado Sucre en un programa de televisión dijo que fueran a criar cochinos para que comieran pernil.

¡Este es el socialismo del siglo XXI! Que con sus políticas populistas por mantenerse en el poder no les importa la economía de la nación, a la cual han llevado a la bancarrota, tampoco el hambre de la gente que no tiene qué comer al no encontrar alimentos, pues al no haber producción vivimos una grave crisis económica a todos los niveles.

Esta regaladera populista no es más que una medida electorera, debido a que en este nuevo año se elegirá al Presidente de la República. Este señor ha iniciado su campaña dando real que no es de él, sino de las arcas del país, que coge para dar sin importarle lo que suceda. Este presidente gerencia la Patria como si fuera una bodega.

Los socialistas no se prepararon para gobernar. Su política económica ha sido empírica. Los llamados motores de la revolución todavía no han prendido, el barco Venezuela va a la deriva sin saber cuál es el rumbo en este 2018, donde la gente no soporta los constantes aumentos de los productos alimenticios.

¿Cómo vamos a comer cochino los sucrenses, si no tenemos para comprar los cochinos ni los alimentos? Esta propuesta de nuestro Gerente Regional está fuera de orden al querer humillar a un pueblo que votó por él, y que así como lo llevaron a la Gobernación, lo pueden sacar por creerse un reyecito que no parece estar a tono con la realidad del estado Sucre. Todos los que habitamos aquí sabemos cómo ganó: repartiendo de todo.

Me da tristeza cuando escribo este párrafo, al ver a las personas corriendo de aquí para allá revisando el carnet para ver si habían salido para el Bono de Reyes. Nos han puesto como unos mendigos. Eso es lo que han creado, una sociedad de pedigüeños. ¿Por qué esos reales no se utilizan para reactivar el aparato productivo? ¡Porque eso no da votos! Pero hay hambre en la Venezuela roja rojita, que no soporta esta política hambreadora “castro-comunista”, que ha sido peor que las de AD y Copei.

El ex comandante dijo que en la época de la Cuarta comían Perrarina, hoy comen de la basura, es decir, hay pobreza extrema. Hoy veo a mi pueblo flaco, demacrado por el hambre, mientras ellos están cada día más gordos comiendo bien, con carros último modelo, ropas de marca hechas en el Imperio o en Europa y sirvientas que los atiendan. Es decir, lo mismo que hacían los de la Cuarta, a quienes tanto critican. Ahora es peor. Aquellos quedaron como niños de pecho.

Usted tiene la oportunidad de cambiar esta dantesca realidad. 2018 es un año donde nos toca escoger al nuevo Presidente de Venezuela… Reflexionemos sobre esto… ¡Volveré a escribir!

