El declive de Peñaranda: “De promesa mundial a fracaso”

Juan Carlos Cordero, actual director deportivo del Cádiz, fue el descubridor de Adalberto Peñaranda en el Granada. Sus partidos con el Granada B (en junio volverá a ser Recreativo de Granada, que es su antiguo nombre) eran tan espectaculares que indicó a José Ramón Sandoval, entonces entrenador nazarí, que le diera la alternativa. El técnico sacó mucho bueno de él. Tanto que el delantero venezolano le recuerda con cariño y le llama ‘el profe’. Llegó José González, el equipo nazarí se salvó contra todo pronóstico y Peñaranda fue traspasado al Watford por 10,6 millones de euros. Desde entonces las cosas no le han ido bien. Las lesiones le han lastrado, rotura de metatarsiano en el Mundial Sub-20 de Corea, otra de isquios y procesos gripales. En año y medio ha jugado apenas 937 minutos repartidos en 16 partidos. No ha marcado un solo gol y ha aportado poco fútbol al equipo.

Cuando salió a la luz pública que el club está descontento con su actitud y que será multado por llegar tarde a tres entrenamientos su respuesta fue ponerse a bloquear a gente en el Twitter. Una insólita respuesta que no ha hecho sino dar carnaza a muchos tuiteros que combinan a la perfección tiempo libre con mala baba. Peñaranda no va a seguir en el Málaga. Lo contrario sería una sorpresa impensable hoy día. Debe volver al Watford. No tiene aún pasaporte español ni permiso de trabajo en Inglaterra. Necesita un entorno de gente que le guíe y arrope. Debe recuperar el respeto y la confianza perdida. Ahora está bloqueando y bloqueado. Aun así, Juan Carlos Cordero le espera…

