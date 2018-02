El paludismo sigue reputando sin control

No se aplican los paliativos correctamente y por eso persiste la enfermedad FOTO: César Toledo

El paludismo se ha convertido en una de las enfermedades que asecha a la población en los últimos años, ya que la misma sigue siendo un factor latente que continuará atentando hasta tanto no se logre controlar en el estado Sucre-Paria, tocando a ricos y pobres, no tiene color político. A pesar de que la ciudad de Carúpano, en Malariología, cuenta con el personal capacitado y con la experiencia, a éstos, ni en un 90% los han llamado para entregarles las herramientas de trabajo para trasladarse a las comunidades rurales y urbanas, mientras tanto, la enfermedad sigue reputando sin control.

Para nadie es un secreto y la historia es testigo que entre los años 80 y 90 y parte del año 2000, el paludismo estuvo controlado, gracias al ejército de gris que para aquel entonces tenían presencia diaria en los caseríos en permanente vigilancia endémica. En la actualidad, las autoridades competentes no hacen nada, no asumen con responsabilidad el conflicto y por ende no cuentan con las herramientas ni materiales para hacer el trabajo.

De manera que la solución está en la conformación de equipos de trabajo, en aras de cristalizar acuerdos y solventar la situación institucional y laboral de Malariología, porque con pañitos de aguas calientes no se controlará el paludismo, por lo que se debe mancomunar esfuerzo para atender la problemática, informó funcionario preocupado ante el lamentable panorama que existe en Paria y el estado Sucre.

