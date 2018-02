Entre la mentira y la verdad absoluta…

Dicen algunos filósofos, que cuando una clase política se convierte en mentirosa recurrente, hasta cuando dicen la verdad suena sospechoso. Y eso pareciera estar ocurriendo en el país, pues desde los bandos polarizados que tiene nuestra “democracia”, cada quien asegura que el otro engaña a la población. Y es que el país se ha convertido en el reino de las mentiras y la hipocresía, comenzando por el Poder Judicial, donde juez y fiscales, rasgan sus vestiduras asegurando imparcialidad, pero una sola pisca de amenaza de separarlos del cargo, los hace tan diminutos y vulnerables, que la independencia y la autonomía de la cual goza la Justicia por mandato constitucional, queda subyugada a la plebeyez de cumplir la orden superior y sentenciar no conforme a su conciencia, sino a su estómago. Que decir, de los defensores del pueblo, o los defensores de niños, niñas y adolescentes, que van y abarrotan los Tribunales de Protección para intentar acciones de toda índole contra medios de comunicación, pretendiendo impedir que publiquen noticias de sucesos, pero en la vida real a nuestros jóvenes los siguen matando en sus barrios y urbanizaciones, dañándolos con el microtráfico de drogas, y nuestras niñas siguen aumentado las estadísticas de embarazo precoz, o tienen acceso a material pornográfico desde sus propios teléfonos celulares “inteligentes”. Por ello el alto grado de impunidad que la gente percibe en la calle, y el inmenso grado de desconfianza que el ciudadano común siente con relación a todo el sistema de justicia nacional. Haciendo bueno aquel pensamiento del procesalista uruguayo Eduardo Juan Couture, de que “el día que los jueces dejen de administrar la justicia de acuerdo a su conciencia, sino en atención a los intereses políticos, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo”. Y es que la mentira y el timo generalizado en que nos ha envuelto la clase política, ya desde hace tiempo no deja dormir bien al venezolano, pues ha llegado a los tuétanos de nuestra institucionalidad, permitiendo que la ética y el profesionalismo, haya sido reemplazado por la obtención de lucro, bajo la paradoja de un sistema que busca la mutación del capitalismo salvaje al socialismo igualitario, decente y austero, donde lo importante, lo realmente importante no es “cuanto tienes, sino lo que en esencia humana eres”. Pero pareciera que eso importa poco, en una sociedad donde todo anda al revés, pues lo real desde los prismas del poder, se ve como virtual, como si no existiese, y los funcionarios así se lo creen que es lo más peligroso. Pero esa cascada de mentiras tiene un lecho originario, y los demás Poderes Públicos sólo han sido tributarios de éste hasta llegar a los más profundo de la revolución, al nivel más bajo de estructuración político, que son los Consejos Comunales, en cuyas entrañas también ha calado con fuerza el poder destructivo del engaño y la mentira, al malversarse dineros públicos, bajo el timo que muchos de los directivos de estos entes han hecho sus comunidades. En ese orden, gobierno y oposición, se hacen acreedores de la verdad, y acusadores de la mentira a su contraparte, en uno y otro bando, se tildan de mendaces, inmorales y estafadores de la sociedad, ladrones, fariseos e hipócritas, fulleros, picaros descarados. Lo cierto es, que en uno y otro caso, nadie es dueño de la verdad absoluta, pero en esa puja sin sentido y desenfreno, los espectadores vemos con vergüenza el bajo nivel en que se ha sumergido el ejercicio de la política en el país, y recordando a Maquiavelo, hoy son menos los leones y más las zorras que pretenden cuidar el reino. La mentira, es y será siempre, uno de los elementos que más daño ha causado a la democracia, por ello dejar que la mentira forme parte del comportamiento y el lenguaje de los altos funcionarios públicos, de los que hoy nos gobiernan, y de los que se le oponen, es dañino para todos, porque además la mentira, como comunicación frena la evolución de las sociedades. Por eso, los filósofos Thomas Hobbes y Emmanuel Kant, daban tanta importancia a la verdad en el contexto de la evolución de las sociedades, puesto que el conocimiento se adquiere a través de la comunicación, pero con la condición de que ésta se haga a través de la verdad. Simón Bolívar lo aprendió del iluminismo, al decir que el “talento sin probidad es un azote”, inspirándose en la verdad como la “esencia del quehacer político y militar”. Cuando los políticos que nunca dicen la verdad, enseñan a un pueblo a mentir y ser hipócritas, de seguro estamos condenados al retroceso y más aún si el soberano se acostumbra a asimilar esa mentira, como una verdad que no merece objeciones. Venezuela hoy se diluye entre mentiras verdaderas y verdades que parecen absolutas…

