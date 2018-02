Familiares de joven asesinado en San Luis II acusan a la GNB

Familiares denunciaron los abusos cometidos por la GNB. | FOTO: Martín Coronado

Otras tres personas resultaron heridas la semana pasada

“La Guardia acribilló a mi hermano, cuando cayó al piso le daban golpes y después lo lanzaron peor que un animal en la patrulla. Ellos llegaron a San Luis II a disparar hacia donde estaban los muchachos reunidos y hacia las casas, sin dar explicaciones” declaró Luisa Rivero, junto a su mamá Lucila González y Lucila Rivero.

Las ciudadanas se presentaron en la sala de redacción del Diario Región, para denunciar la actuación violenta de una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), durante el hecho registrado el pasado miércoles siete de febrero, aproximadamente a las 7:00 pm.

Con una foto y la carta de defunción de Luis Manuel Rivero González de 16 años, confirmaron que el joven sufrió heridas por armas de fuego que provocaron fractura de cráneo, perforación de masa encefálica e intestinales las cuales le cegaron la vida.

“Las heridas de fal también estaban en los brazos y piernas porque Luis Manuel caminaba para la casa a bañarse, cuando aparecieron siete guardias por la vereda y les dispararon, luego vinieron más, lanzaron bombas lacrimógenas, las casas y las puertas quedaron baleadas, tumbaron chaguaramos” detallaron las declarantes.

Además aseguraron que el hecho violento también dejó tres personas heridas, una de las cuales se encuentra detenida sin haber recibido atención médica.

“Andrés Micet de 74 años, venía de comprar una harina y le dispararon en la pierna, a Carlos Suárez de 23 años, también le dieron en la pierna y en la cara mientras que a mi nieto Luis Eduardo Vicent Rivero, una señora tuvo que abrazarlo porque ellos (los GNB), decían que los iban a matar a todos para no dejar testigos. A él lo llevaron herido al hospital pero a eso de las 2:00 am, lo sacaron al punto de control de Puerto La Madera” contó Lucila Rivero.

Sostuvo que Vicent fue presentado al Tribunal vestido con la bata del hospital y una sábana, pero allí el juez confirmó que no había denuncia en su contra y ordenó llevarlo al hospital para que lo operaran pero hasta ahora, no lo han trasladado y la familia es la que le limpia la herida durante la visita. Aseguró que fue una comisión de la Policía del estado Sucre, la que controló la situación.

“La GNB disparó sin presentar una orden, ni dar la voz de alto. En el momento perdí la noción del tiempo y luego reaccioné. Si ellos iban a buscar a alguien lo más esencial era que pusieran a todos contra la pared” agregó la septuagenaria.

Los abusos no terminaron allí, la madre del hoy occiso aseguró que los funcionarios trataron de llevarse el cadáver del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, “pero una enfermera no lo permitió porque les pidió que firmaran un papel para enseñárselo a los familiares”

Asimismo, advirtieron que las irregularidades continúan.

“A mi hermano lo mataron el miércoles y cuando mi papá y yo lo llevamos el viernes a la casa en la urna, los GNB se metieron al velorio, les hicieron fotos a los muchachos que estaban ahí y les dijeron que también lo iban a matar. Antier a las 8pm, hicieron correr a todos porque se volvieron a meter vestidos de civiles”

Los familiares exigen que se haga justicia por este caso y pidieron la reflexión de las autoridades que ordenaron la actuación.

“Nosotros fuimos hasta la Defensoría del Pueblo porque el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) no ha pasado el expediente a Fiscalía. La respuesta de una funcionaria es que a los GNB ni los botan, ni los ponen presos. Nosotros fuimos para que siquiera hablen con los Comandantes, porque ellos acostumbran a meterse a las comunidades encapuchados y sin una orden”

Según los familiares, Luis Manuel no tenía mala conducta.

“Él no tenía hijos, era el sexto de siete hermanos y vendía papelón con naranja en la esquina de mi casa. No estudiaba porque lo rasparon en el liceo tres veces y no lo aceptaron, era un muchacho tranquilo. Le gustaba reírse y escuchar música”.

