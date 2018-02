JESUS YÉGÜEZ: HABLA CLARO

El plan no es reactivar la economía: es mantener a la gente pobre arrodillada

ANTE EL VIL ASESINATO DE OSCAR PÉREZ: Pedro Mario Burelli:

Como han comentado en redes: si CAP hubiese actuado en 1992 como hoy actúa Maduro, nos hubiera ahorrado una larga pesadilla. PERO, ‘golpistas’ y ‘terroristas’ tienen derecho a la defensa en toda sociedad democrática donde impera la Ley. ¡No es el caso en la Venezuela chavista! (twitter.com/pburelli/statu.)

ENTREMOSLES DE RONDÓN: La manera como se vienen desencadenando los acontecimientos en Venezuela rápidamente deja al descubierto el macabro plan de Hugo Chávez, quien manipuladamente embarcó a un gentío en su proyecto izando las banderas del patriotismo, respeto a la propiedad privada, acabar con la justicia politizada, inclusión, desarrollo, cero pobreza y niños en las calles, división y respeto a la instituciones y a la separación de poderes, no a la entrega del país a potencias extranjeras, en fin, una vulgar y siniestra manipulación, para luego hacer una vez obtenido el poder, todo lo contrario, al extremo de ver hoy como se destruye nuestra Patria. Con todo respeto le explico a quienes todavía creen en guerra económica e invasión gringa las verdades crudamente: Esta “revolución” se propuso hacer un cambio “cultural” en el país al costo que sea y para ello metieron la FANB en el juego, dándoles poder y una vida cómoda a sus altos mandos, garantizando protección a sus pretensiones de robarse la nación mediante una dictadura institucional. La idea es cambiarle a la gente la forma de pensar y de vivir, y esos cambios sólo se pueden hacer desde el poder utilizando las riquezas que deberían ser invertidas en el desarrollo del país, en limosnas para comprarle la conciencia al pueblo y así mantenerlos arrodillados al chavismo; Así que lo primero es mantenerse en el poder para hacer el cambio, no importa que sea a costilla del hambre de la gente. Ahora, Maduro y el régimen cubano saben que los pobres son fáciles de manipular y que el piso político lo da la gente humilde y por eso el discurso de la defensa de los pobres y la regaladera de plata sin medir el grave daño que se le hace al país con esa práctica populista malgastando la plata de todos los venezolanos. Como dijera el Dr. Jorge Giordani, Ministro de Chávez: “LOS POBRES TENDRÁN QUE SEGUIR SIENDO POBRES, LOS NECESITAMOS ASÍ, hasta que logremos hacer la transformación cultural”. ¿ASI O MAS CLARO? Jorge Giordan, Ministro de Chávez: “Luego podremos hablar de economía de generación y de distribución de riqueza. Entretanto, hay que mantenerlos pobres y con esperanzas”. Estas revelaciones de un hombre que estuvo cerca del Ex presidente fallecido, deja ver con más claridad la maldad con que se actuó en contra de un pueblo que creyó y tuvo sus esperanzas cifradas en un proyecto falso. Ahora 18 años después, pretenden someter al pueblo a morirse de hambre en sus casas porque no pueden salir a reclamar y denunciar el desastre que viven ante la carencia y la destrucción por todo un estilo de vida que se esfumó gracias a la robadera y al destrozo del aparato productivo de la nación, el cual costó años construirlo. EL PUEBLO TIENE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTESTA CÍVICA Y AL DESCONOCIMIENTO DE CUALQUIER GOBIERNO QUE VIOLE SUS DERECHOS Y SE PONGA DE ESPALDA A LA GENTE. Hasta la próxima semana si mi Dios me lo permite.

