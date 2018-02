Le parten la nariz  con un micrófono a organizadora del Carnaval de El Peñón

Astudillo sufrió heridas graves durante el ataque. | FOTO: Martín Coronado

Miembros del equipo organizador de los Carnavales de El Peñón. | FOTO: Martín Coronado

La ciudadana Alicia Astudillo, representante del Comité de Turismo del Carnaval, fue golpeada con un micrófono en el rostro al parecer por miembros de la comunidad de El Peñón Abajo, el pasado lunes en la noche tras no realizar el desfile y premiación de las comparsas.

Así lo denunciaron las ciudadanas Nailandys Patiño, presidenta del Comité de Carnavales de El Peñón, junto a la comparsera Ledis Hernández y la propia agraviada Alicia Astudillo; quienes se presentaron en la sede del Diario Región para aclarar la situación ante la opinión pública y llamar la atención de las autoridades locales y estadales sobre la problemática.

“A mi compañera Astudillo le fracturaron la nariz con un micrófono y ameritó ocho puntos de sutura, Jonny Vicent alias “Kunfú”, fue el responsable de la agresión bajo los efectos del alcohol, mientras Félix Rodríguez, Ronny Astudillo y José Astudillo, entre otros; también la golpearon en el piso porque con el argumento del robo de los reales de los Carnavales, nos han difamado y promovieron un cacerolazo en la comunidad” detalló Patiño.

La situación fue denunciada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Cumaná, pero las agraviadas quieren llegar hasta las últimas consecuencias.

Aclararon que la Alcaldía del Municipio Sucre sólo aportó 50 millones de bolívares para solventar los gastos del evento central de la elección y coronación de la reina del carnaval.

Las representantes del Comité Organizador aclararon que José Ángel Ramírez, representante del ayuntamiento sucrense, elaboró el presupuesto y contrató la tarima e incluso, dispuso para escenografía, corona y la movilización.

“Se comprometieron a bajarnos más recursos para premiar las comparsas pero no los entregaron. Incluso, fui al aeropuerto a hablar con el Alcalde Luis Sifontes, le dije que se necesitaban 40 millones de bolívares más y se comprometió a canalizarlos pero no recibimos nada; por eso no sacamos el desfile de comparsas, porque no las podíamos premiar como estaba establecido en el proyecto” dijo Patiño.

Aseguraron que el equipo se destacó desde la última semana de noviembre de 2017; en la organización de eventos como la elección de la reina madre, el míster, el cisne blanco y la minireina, pero para la coronación de la reina y las comparsas se necesitaba más dinero.

“Los recursos utilizados en los eventos anteriores fueron obtenidos por autogestión, es decir, vendíamos comida, bebida y las entradas para cubrir los gastos de sonido, sillas, transporte, hielo, entre otros” detalló.

Asimismo precisó que aunque la disposición gubernamental a través del Círculo de Lucha Popular (CLP), fue que los carnavales los asumieran los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de El Peñón, el equipo mencionado asumió las riendas del evento como parte de la comunidad organizada.

“Al sonido por ejemplo, comenzamos pagando Bs. 500 y llegamos hasta cinco mil bolívares porque la situación económica está muy difícil y nos vimos obligados a solicitar apoyo de la Alcaldía a través de un proyecto” añadieron.

Lamentaron que trataron de dialogar y obtuvieron la violencia como resultado.

