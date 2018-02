¡Maduro lo denuncia!

Robo millonario

Ayer jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que un millón de cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), fueron robadas y revendidas por los bachaqueros. En cadena de radio y televisión, el primer mandatario nacional aseveró que recientemente el Ejecutivo descubrió una red de corrupción con los alimentos de los CLAP, los cuales, estaban siendo revendidos en varias entidades del país. “Llegamos haciendo esfuerzo con los CLAP, hemos descubierto corrupción, en estos días descubrimos que nos robaron un millón de CLAP”, sostuvo Maduro, quien no detalló quiénes estarían inmersos en las supuestas irregularidades con los alimentos. No obstante, funcionarios y personal que trabaja para el Gobierno son quienes tienen acceso a los combos, que no son entregados desde el pasado mes de noviembre en gran parte del territorio nacional. Aunque el mandatario nacional alabó el programa de subsidio de alimentación, al señalar que cada vez llega a más venezolanos. Sin embargo, advirtió que se han cometido irregularidades en la distribución de las cajas Clap y robo. “Hemos descubierto el robo de los Clap. Recientemente descubrimos del robo de 1 millón de cajas Clap, hijos de la gran madre”, dijo en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales y en una transmisión en cadena de radio y televisión. Las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) son vendidas por 25.000 bolívares a la población, por lo que la sustracción denunciada por el presidente Maduro alcanza los Bs 25 mil millones a precio oficial, pero podría superar los 330 mil millones si son destinadas al bachaqueo. Desde hace algún tiempo, los beneficiados de este subsidio han denunciado que las cajas Clap llegan incompletas o que se han retrasado en su entrega, la cual es vendida mensualmente.

Crédito para Pdvsa

El Jefe de Estado, anunció además que Petróleos de Venezuela se encuentra a la espera de un crédito desde el exterior, el cual será destinado a incrementar la producción petrolera. Maduro acusó la caída de la producción de Pdvsa a un plan “provocado por un proceso planificado para dejar sin recursos al país, así como a decisiones equivocados que se tomaron a lo interno de Pdvsa. Ello nos ha colocado una camisa de fuerza que yo he roto, al crear condiciones nuevas para que fluyan las inversiones”. Aseguró que de acuerdo con el último reporte de la industria petrolera, se observa un incremento de 250 mil barriles diarios. Con relación al plan de renegociación con los tenedores de deuda externa de la República y de Pdvsa, dijo que “va mejor que lo que esperaba. Fue una decisión correcta, todos los inversionistas están en comunicación con el gobierno y con Pdvsa. Venezuela es un país responsable de todos sus compromisos internacionales, pero se ha desatado una locura de persecución financiera”. Al ser consultado sobre la posibilidad de un embargo petrolero por parte de Estados Unidos, indicó que su gobierno “respondería y no se quedaría con los brazos cruzados”. Aseguró que Venezuela tiene mercado para colocar su petróleo. “Esta medida sería uno de los errores internacionales de Donald Trump. Esto truncaría la carrera política de Trump“, afirmó Maduro.

El gran negocio de los Clap

Aunque ha sido el propio presidente Nicolás Maduro el denunciante de las diversas irregularidades que se siguen presentando con el programa alimentario del gobierno, desde hace días la periodista Elyangelica González reveló un listado de las empresas que, según apuntó, estarían relacionadas con las importaciones de los alimentos que se distribuyen a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los cuales sólo están llegando a una mínima población, y con menos productos sin proteína animal. De acuerdo con la información provista por la periodista, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, presuntamente estaría indirectamente relacionada con una de las compañías, y es que la supuesta pareja sentimental de la excanciller venezolana, Yussef Abou, sería el socio ejecutivo de Mass Joy Industries Ltd, a la que se le asignaron 4 millones de dólares. No obstante, en una investigación realizada por el medio digital El Cooperante, se encontró que otros personajes conocidos en la palestra pública, también serían parte de las importaciones, en las que el Gobierno ha desembolsando según la investigación unos 40 millones de dólares.

Una empresa “fantasma”

Según Elyangelica González, reseñado por El Cooperante, Group Grand Limited, es una empresa con sede en Hong Kong que conecta a políticos de la cúpula chavista con empresarios y políticos colombianos en una red de “guisos” con la que se habrían malversado alrededor de 340 millones de dólares provenientes del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), y a la que se la habrían asignado, en su segundo contrato, USD 11.5 millones, muchísimo más que a cualquier otra empresa de la lista revelada por González. En agosto pasado, la Fiscal General de la República que fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, reveló durante su participación en la cumbre de fiscales del Mercosur celebrada en Brasil, que el presidente Nicolás Maduro sería dueño de esta empresa mexicana ligada a irregularidades con las cajas de alimentos distribuidas a través de los CLAP. Una investigación publicada por Armando.info, confirmó lo dicho por Ortega Díaz. Sin embargo, no aportó prueba alguna de esas declaraciones, por lo que quedaron como simples especulaciones. Según el reporte, Group Grand Limited, es la empresa a través de la cual el gobierno venezolano obtiene los productos mexicanos que se incluyen en las cajas de alimentos distribuidas por los CLAP. La misma, fue registrada en el año 2013 en Hong Kong, bajo el nombre de Shadi Nain Saab Certain, un familiar de Alex Saab Morán, un barranquillero que inició negocios con el gobierno venezolano a través del Fondo Global de Construcción, el cual proveía de materiales para la construcción de la Gran Misión Vivienda. Ambas compañías tendrían sede en la ciudad de Caracas. Group Grand Limited y el Fondo Global de Construcción, ocupan la misma sede física en la urbanización El Rosal, sin embargo, la primera, no cuenta con Registro de Información Fiscal (RIF) ni está incluida en el Registro Nacional de Contratistas (RCN), no obstante, las facturas emitidas entre esta y la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira (Cobiserta), revelan que la compañía de Saab Certain, sí labora en Venezuela. según el trabajo de investigación de González, la empresa recibió presuntamente del Fonden unos 340 millones de dólares cotizados a la tasa de cambio de Divisas Protegidas (Dipro), de los cuales, “…Group Gran Limited, habría cobrado, hasta finales de enero, 212,3 millones de dólares por la venta de 95,1 millones de kilos de alimentos como mayonesa, caraotas, pasta, harina de maíz, atún enlatado, leche en polvo y otros productos provenientes de México, donde tendría su tercera sede, que se encuentran en las cajas CLAP, y es aquí donde radica la estafa del plan de abastecimiento”. La investigación también reseña, que Group Gran Limited, habría sobrepreciado los alimentos vendidos al gobierno nacional, sumando varios dólares a la venta por kilo de cada producto, y vendiendo cada caja de alimentos por 34 dólares equivalentes a la tasa preferencial. Según LA ex fiscal Luisa Ortega Díaz, Maduro no sólo habría aprobado los fondos para las negociaciones entre la empresa y el Gobierno, tal como reseña esta investigación, sino que sería uno de los dueños de la misma. A finales de febrero de 2017, tras haber culminado la negociación con la Gobernación de Táchira, Group Gran Limited, cambió la directiva y borró todos los datos que conectaban a Saab Certain con estos. Lo reseñado por Armando.info, detalla que las acciones de la empresa con sede en Hong Kong, fueron transferidas a dos sociedades panameñas registradas por bufetes al estilo de Mossack Fonseca.

No es la primera vez

Pero no sería la primera vez que el gobernante nacional denuncia irregularidades en los Clap, y el “bachaqueo” de los productos a la vista de todas las autoridades. Y es que en diciembre pasado, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, repudiaba que en las calles se encontraban comercializando los artículos que se distribuyen a través de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) e indicó que no se puede permitir que se rezaguen los precios. “¿Saben qué me indigna a mí? En tal sitio están vendiendo los productos de los Clap a tal precio. Yo les vendo la caja del mercado que les llevo a la casa a la gente a 10.000 bolívares (ahora a 25.000), muy bajo el precio, no podemos dejar que se nos rezaguen los precios, y resulta que un sólo producto lo venden en la calle a 10.000, un sólo producto, o más”, denunciaba el Presidente durante su programa Los Domingos con Maduro, desde el Poliedro de Caracas. Ante los hechos peguntó: “¿Cómo se llama eso? ¿Honestidad? ¿Solidaridad? Eso se llama capitalismo, capitalismo ladrón, con el perdón de los ladrones, capitalismo salvaje, bachaquerismo”. Destacando que al realizar el sacrificio de adquirir los productos aquí y fuera del país, de colocarlos en una caja o una bolsa, de distribuirlos en todo el territorio nacional en camiones, de transportárselos a los jefes de los Clap y que les llegue a su casa, “cuando hacemos ese tremendo sacrificio, esa tremenda inversión, lo hacemos por su familia, no lo hacemos por un ladrón que se apropie del esfuerzo colectivo. Los Clap son la expresión del verdadero cristianismo”, afirmaba el gobernante venezolano. Sin embargo, esa percepción no la tenía el presidente para marzo del año pasado, cuando afirmaba que “…en los Clap no hay bachaqueo, no hay robos. Los Clap son justicia”. Sin embargo, el presidente ha decidido asumir personalmente las denuncias sobre el bachaqueo, los robos y las irregularidades que cada vez con más frecuencia se cometen dentro del programa alimenticio perjudicando no sólo a los más necesitados, sino también el esfuerzo y el buen nombre de la revolución. En ese sentido, Maduro ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia, “máxima firmeza en la lucha contra la corrupción” y los llamó a afianzar una sociedad justa, de paz y democrática.

