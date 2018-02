Participación Comunitaria

Emilio Meneses

Carnavales 2018 “virtuales”. Mercado Municipal: Acaparamiento y especulación.

Activismo turístico y social segunda semana de febrero 2018. Entramos en la semana N° 7 (Días 43 al 49) faltan 316 días del año. Cumpleañeros de la semana: La iniciamos con mi amada esposa Betty Fuentes y el primo Angel Castillo; en el sindicato Sutrasalud, el ex sec. General Don Julio Cordero; en el Sindicato Sutic, el afiliado Benigno Martínez; en Suodes, Alexander “El Che” Rengel; en Suepples, el directivo Anderson Machado informa el cumple de su hijo Anderson; los afiliados Juan Carlos Hurtado; en la Caja Caees, Eliso Maza, Fernando Rodríguez, Jesús Enrique Marval y Rafael “El Tigre” Cabello; en la Asociación de Jubilados Apyjes, el socio Don Enrique Rojas (+); en la Notaría Pública, Raquelita Boada; en el Poblado Turístico Petare, municipio Bolívar, cumple Doña Clara “Maita” Silva, madre de los inmortales hermanos Buchón, Jesús y Eli Silva; en la Urb. La Llanada la ahijada Maryanni Rodríguez; Rubencito Betancourt, Katty Luna, Omar Arena y Gustavito Patiño, en el Preescolar del sector I, Raquel Boada y Carolina Peña. ¡Felicitaciones! Participación Carnestolenda: ¡Fallamos! No se realizó la coronación de la mini Reina del año 2018, Xiomara Valentina “La Chiqui” Cortez Arena, por pedido de su mamá y representantes. Estas actividades culturales la realizamos los vecinos de la vereda 3, Manzana I sector 2 de la Urbanización La Llanada de la parroquia Altagracia, desde el año 1986, rompiendo todos los records de participación vecinal. En estos 32 años, hemos coronado 25 mini Reinas, ilusionando a nuestras niñas y a la vez recreamos, promovemos, cultivamos y fortalecemos la participación carnestolenda, para satisfacción de nuestro sector donde se pintan espectaculares murales, realizamos limpieza y reparamos o construimos algún bien vecinal, contratamos conjuntos musicales, cuerpos de bailes, imitadores, cantantes, gigantescas minitekas, payasos, coronamos varios Rey Momos y cerramos con la quema de judas que simbolizan a políticos gubernamentales y por supuesto la bailanta del acto de coronación por la famosa agrupación Altagracia Banda Show. Esperamos que este país para el año 2019, experimente un profundo cambio en su modelo económico, cambio de Presidente de la República para mejorar la calidad de vida y podamos en el 2019, coronar a la mini-Reina Xiomar I. La esperanza es lo último que se pierde. Participación social-alimentaria: el centro alimentario de mayor demanda es el Mercado Municipal Antonio José de Sucre, ubicado en la comunidad de El Islote, al norte de la parroquia Altagracia, el cual está totalmente abandonado por falta de políticas municipales efectivas; por un lado mayormente predomina la anarquía entre vendedores formales, informales y los bachaqueros, que al tener la población escasez de efectivo (billetes), se produce una ola especulativa con los rubros alimenticios y productos básicos, para complicar más la situación. Los trabajadores reciben de los bancos bases, “cuentas digitales” donde únicamente obtienen efectivo de cajeros automáticos y estos dan un máximo de 10 mil bolívares; y es otra “matazón” para obtenerlo. Con este panorama, “los comerciantes” acaparan y especulan, aunado a la hiperinflación, el dinero “virtual o efectivo” no tienen buena cotización, ni valor. Eso no es todo, observamos que los inescrupulosos atacan sin piedad el rubro de verduras llámese tubérculos y aliños, más los granos, el casabe, el maíz, el pescado, las carnes, la charcutería. Hasta hemos visto como compran una carga completa, por ejemplo: Los plátanos, la yuca, los cambures y otros productos van a parar a los nuevos negocios con puntos de venta a súper precios especulativos de hasta un 40% de sobreprecio o pescado en venta en 450% de sobreprecio. No hay protección al consumidor, no existen ordenanzas municipales, no existe operativo de profilaxis social. Comunícate al telf. 0414-7875953. Correo: participacioncomunitaria2001@gmail.com Hasta la próxima.

Loading...