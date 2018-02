Siguen los problemas en el hospital de Carúpano

Continúan los problemas después de las fiestas carnestolendas en el SAD FOTO: César Toledo

Situación que afecta a los pacientes renales

“Se fueron los carnavales y siguen las dificultades en las diferentes áreas del hospital de Carúpano, afectando la situación a todos los pacientes, en especial, los renales. Por ello, las autoridades competentes, en vez de estar pendientes de las festividades, lo que deben es ocuparse de los verdaderos problemas de salud pública, la ciudadanía se los agradecerá”, expresó una enfermera.

La trabajadora aseguró que las fiestas recientes no dejó nada bueno al municipio Bermúdez, sólo críticas, porque no se presentaron los cambios que se esperaban, si hubo heridos y muertos que fueron ingresados al SAD.

Mientras tanto, la mayoría de los enfermos con problemas de riñón no cuentan con las máquinas de hemodiálisis, ya que se encuentran en precarias condiciones; la planta de tratamiento de agua que utiliza esta unidad ya no está en capacidad de seguir operando por más tiempo, está obsoleta y no puede procesar los ácidos que se usan en este momento en el país, por lo que debe ser sustituida en forma inmediata. No hay los químicos necesarios. El hospital no cuenta con el bicarbonato y con los ácidos especiales para la hemodiálisis.

Asimismo, el deterioro de equipos y material técnico trae como consecuencias la disminución en las horas necesarias de diálisis (Tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal), y por lo tanto empeora la vida del paciente.

Recientemente, el gremio de médicos del Hospital de Carúpano introdujo una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, porque hay que sentar un precedente legal, ya que los problemas se agudizan, no hay nada de insumos en las diferentes áreas del nosocomio, como: analgésicos, soluciones, antibióticos, guantes, gazas, suturas, yelcos, entre otros que imposibilita que se puedan atender las emergencias que ingresan de más 10 municipios de Paria. Hace varios años laboran sin realizar exámenes, los laboratorios no cuentan con reactivos, ni nada, en el área de radiología no hay para sacar placas a los pacientes en la emergencia, entre otras irregularidades.

De igual manera, la inseguridad se convierte en un factor determinante, afectando a todos por igual, sobre todo a los pacientes, quienes resultan mayormente perjudicados con la delincuencia desbordada en el dispensario. Además, el bachaqueo se hace evidente ante la vista de todos y no hay autoridad que le ponga coto a la situación, entre otras problemáticas que enfrentan.

Loading...